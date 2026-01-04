Oroscopo 5 gennaio 2026: amore e lavoro sotto esame
Oroscopo 5 gennaio 2026
Ariete
C’è voglia di rimettersi in gioco, ma serve misura. Sul lavoro l’iniziativa è premiata se accompagnata dall’ascolto. In amore chiarire rafforza, reagire d’impulso complica.
Toro
Giornata più leggera per dialoghi e contatti. Sul lavoro arrivano spunti interessanti da valutare con calma. In amore parlare chiaro migliora l’intesa.
Gemelli
Una stabilità ritrovata aiuta a gestire impegni e responsabilità. L’esperienza fa la differenza sul lavoro. In amore contano presenza e affidabilità.
Cancro
Clima riflessivo. Nel lavoro proteggi ciò che hai costruito, evitando scelte emotive. In amore gesti concreti danno sicurezza.
Leone
Il bisogno di affermazione è forte, ma va dosato. Sul lavoro meglio dimostrare che forzare. In amore meno orgoglio e più autenticità.
Vergine
Attenzione ai dettagli utile, ma evita l’eccesso di controllo. Nel lavoro sistemi questioni in sospeso. In amore più spontaneità aiuta.
Bilancia
Serve ritrovare equilibrio nei rapporti. Sul lavoro mediare è la chiave. In amore scegli con onestà ciò che ti fa stare bene.
Scorpione
Fase introspettiva intensa. Nel lavoro servono decisioni chiare. In amore la verità è necessaria, anche se scomoda.
Sagittario
Un po’ di confusione rallenta le scelte. Nel lavoro serve concretezza. In amore evita aspettative eccessive e ritrova fiducia.
Capricorno
Responsabilità in aumento. Organizzazione fondamentale, ma non fare tutto da solo. In amore la stanchezza va comunicata.
Acquario
Il desiderio di libertà si scontra con doveri pratici. In amore serve presenza reale. Equilibrio tra indipendenza e impegno.
Pesci
In amore arrivano risposte sincere e positive. Sul lavoro cresce il bisogno di fare ordine e chiarire accordi. Fiducia ben riposta.
L’oroscopo del giorno lunedì 5 gennaio 2026 è a cura di Astrid
