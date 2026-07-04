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Oroscopo 5 luglio 2026: Ariete al top, ottima domenica anche per Cancro, Leone, Sagittario e Pesci

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4 Luglio 2026

Oroscopo 5 luglio 2026: Ariete al top, ottima domenica anche per Cancro, Leone, Sagittario e Pesci

Oroscopo 5 luglio 2026: Ariete al top, ottima domenica anche per Cancro, Leone, Sagittario e Pesci

ARIETE – Voto 9

L’energia sarà incontenibile e vi permetterà di conquistare ogni obiettivo con naturalezza. In amore vivrete emozioni speciali, mentre il recupero fisico vi farà sentire finalmente imbattibili.

TORO – Voto 7,5

La voglia di cambiare porterà novità positive nei sentimenti e nei progetti futuri. Pazienza e buon senso trasformeranno una semplice occasione in un grande successo.

GEMELLI – Voto 7

Le stelle favoriscono il dialogo e aiutano a ricucire un rapporto importante. Attenzione soltanto alle spese: un pizzico di prudenza oggi farà la differenza.

CANCRO – Voto 8,5

Il cuore torna protagonista e regala emozioni che aspettavate da tempo. Organizzate meglio i ritmi della giornata e l’energia vi accompagnerà per tutta l’estate.

LEONE – Voto 8

Il fascino sarà irresistibile e renderà più semplice ritrovare armonia in amore. La serenità interiore vi guiderà verso decisioni intelligenti e fortunate.

VERGINE – Voto 6,5

La mente continua a correre, ma concedervi una pausa sarà la scelta più saggia. Gli affetti chiedono più spazio e sapranno ripagarvi con belle emozioni.

Oroscopo 5 luglio 2026: Ariete al top, ottima domenica anche per Cancro, Leone, Sagittario e Pesci

BILANCIA – Voto 8

Liberarvi di ciò che pesa vi farà respirare un’aria completamente nuova. Diplomazia e lucidità vi permetteranno di chiudere una questione lasciata in sospeso.

SCORPIONE – Voto 5,5

Qualche tensione in amore e una spesa inattesa richiederanno sangue freddo. Evitate polemiche inutili: già da domani il cielo tornerà decisamente più favorevole.

SAGITTARIO – Voto 8,5

Carisma ed entusiasmo vi renderanno i protagonisti assoluti della giornata. È il momento perfetto per osare, dichiararvi o inseguire un sogno importante.

CAPRICORNO – Voto 6,5

In amore servirà più pazienza, mentre il lavoro vi offrirà idee davvero brillanti. Programmare con calma oggi vi farà partire in vantaggio domani.

ACQUARIO – Voto 5,5

Le tensioni si superano con il dialogo e non con l’impulsività. Un chiarimento sincero riporterà serenità dove sembrava impossibile ritrovarla.

PESCI – Voto 8

L’amore torna leggero e vi regala una domenica ricca di dolci sorprese. Anche davanti a qualche critica manterrete eleganza e sangue freddo, uscendo vincitori.

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L’oroscopo del giorno domenica 5 luglio 2026 è a cura di Astrid