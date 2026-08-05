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Oroscopo del giorno

Oroscopo 6 agosto 2026. Sul podio: Bilancia, Capricorno e Gemelli

Oroscopo del giorno

5 Agosto 2026

Oroscopo 6 agosto 2026. Sul podio: Bilancia, Capricorno e Gemelli

Oroscopo 6 agosto 2026. Sul podio: Bilancia, capricorno e Gemelli

Ariete – Voto 6

Non forzate gli eventi: una pausa oggi vale più di una corsa a vuoto. Una parola gentile risolverà un malinteso e vi farà chiudere la giornata con il sorriso.

Toro – Voto 8

Le amicizie diventano la vostra carta vincente e aprono porte inaspettate. Un invito o una sorpresa renderanno questo giovedì molto più speciale del previsto.

Gemelli – Voto 9

Il cuore torna protagonista e una conversazione cambia il clima della giornata. Un’intuizione brillante vi farà guadagnare tempo, fiducia e qualche applauso.

Cancro – Voto 9

La sincerità sarà il vostro superpotere e riporterà serenità nei rapporti. Un piccolo gesto ricevuto nel momento giusto vi farà ritrovare entusiasmo.

Leone – Voto 8

Le idee corrono veloci e qualcuno finalmente si accorge del vostro valore. In serata basta un sorriso per trasformare un incontro in qualcosa di memorabile.

Vergine – Voto 8

La dolcezza conquista più di qualsiasi spiegazione e rafforza un legame importante. Organizzare con calma vi permetterà di arrivare prima degli altri.

Oroscopo 6 agosto 2026. Sul podio: Bilancia, capricorno e Gemelli

Bilancia – Voto 10

L’armonia torna protagonista e ogni tassello sembra andare al posto giusto. Un progetto prende forma mentre il cuore regala emozioni che non vi aspettavate.

Scorpione – Voto 7

Un chiarimento mette fine a vecchi dubbi e apre nuove prospettive. Fidatevi del vostro intuito: oggi vi porterà esattamente dove volete arrivare.

Sagittario – Voto 7

Qualche ostacolo rallenta il passo, ma non spegne il vostro entusiasmo. Una bella notizia in serata vi ricorderà che la fortuna arriva quando meno ve l’aspettate.

Capricorno – Voto 9

I risultati parlano per voi e una soddisfazione concreta ripaga gli sforzi. In amore torna una complicità che rende tutto più semplice e coinvolgente.

Acquario – Voto 7

Non lasciate che un’incomprensione rovini una giornata ricca di possibilità. Con un confronto sincero ritroverete equilibrio e una nuova energia.

Pesci – Voto 8

L’intuito vi guida verso la scelta giusta e tutto sembra fluire con naturalezza. Un incontro o un messaggio speciale renderanno questo giovedì difficile da dimenticare.

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L’oroscopo del giorno giovedì 6 agosto 2026 è a cura di Astrid