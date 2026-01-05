Home

Oroscopo 6 gennaio 2026: la vostra giornata sotto le stelle della Befana

5 Gennaio 2026

Ariete

Giornata di ripartenza. Anche se avvertite un po’ di stanchezza, dentro di voi si riaccende la voglia di fare. Siete determinati, diretti, pronti a rimettervi in gioco. Qualche incombenza pratica può rallentarvi, ma non spegne il vostro slancio.

Toro

Vi muovete tra entusiasmo e incertezze. Concedetevi il diritto di non essere sempre forti. La sensibilità oggi vi guida nelle scelte, soprattutto in amore. Pensare un po’ di più a voi stessi diventa necessario.

Gemelli

Avete la sensazione di avere tutto sotto controllo, ma restate vigili. Piccoli imprevisti chiedono prontezza e adattamento. Favoriti spostamenti e cambiamenti. In serata sentite il bisogno di rallentare.

Cancro

Non giudicatevi dai risultati immediati. State costruendo qualcosa di importante, anche se richiede tempo. La mattina chiede concentrazione, la sera porta una sensazione di maggiore fiducia.

Leone

Non dovete dimostrare nulla. Procedete un passo alla volta. È il momento di riorganizzare spazi e priorità. Attenzione al benessere fisico: ascoltare il corpo oggi è fondamentale.

Vergine

Giornata dinamica. La vostra precisione fa la differenza tra impegni domestici e attività fuori casa. Una notizia vi lascia perplessi, ma tornare alla routine vi aiuta a ritrovare chiarezza.

Bilancia

Il ritmo è più sostenuto del previsto e questo vi innervosisce. Un imprevisto può mettervi alla prova, ma sapete reagire con equilibrio. In amore restate prudenti, anche se dentro c’è fermento.

Scorpione

Ogni piccolo passo è un atto di coraggio. Il vostro fascino è intenso e magnetico. Possibili incontri stimolanti e sorprese emotive, soprattutto in serata. Concedetevi uno spazio solo vostro.

Sagittario

Avete mille impegni e poca pazienza. Una nuova idea però riaccende l’entusiasmo. Le relazioni restano vivaci, anche con qualche confronto acceso. Il desiderio di partire è sempre più forte.

Capricorno

Giornata solida e luminosa. Anche gli imprevisti non scalfiscono il vostro equilibrio. Nei rapporti affettivi respirate stabilità. Il lavoro richiede impegno, ma la vostra forza interiore vi sostiene.

Acquario

Portate dentro un peso che fatica ad alleggerirsi. Questioni economiche o emotive tornano alla mente. Non arrendetevi: la calma è più vicina di quanto sembri e nuove emozioni sono in arrivo.

Pesci

Umore altalenante e nervosismo da gestire. Evitate di rimandare troppo. Serve uno scatto di volontà, soprattutto sul piano pratico. Curate l’equilibrio fisico ed emotivo

L’oroscopo del giorno martedì 6 gennaio 2026 è a cura di Astrid

