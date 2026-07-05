Oroscopo 6 luglio 2026 Scorpione e Pesci condividono il podio, non bene Vergine e Sagittario

ARIETE – Voto 6

Prima di reagire ascoltate con attenzione: la calma vi farà evitare errori preziosi. Rallentare il ritmo oggi sarà la scelta vincente per ripartire con maggiore forza.

TORO – Voto 7,5

Le amicizie giuste vi apriranno nuove porte e renderanno più piacevole la giornata. Sul lavoro regnerà una splendida collaborazione, mentre il cuore ritroverà serenità.

GEMELLI – Voto 6,5

La comunicazione sarà la vostra arma segreta e attirerà consensi importanti. Evitate però di disperdere energie: puntando su un solo obiettivo conquisterete risultati sorprendenti.

CANCRO – Voto 8

Il Sole illumina il vostro cammino e riaccende entusiasmo, fiducia e grandi emozioni. Una proposta interessante potrebbe segnare l’inizio di una nuova e fortunata fase.

LEONE – Voto 7,5

Decisioni rapide e coraggiose vi permetteranno di recuperare terreno con facilità. In amore arrivano dialoghi sinceri, ma concedetevi anche un meritato momento di riposo.

VERGINE – Voto 5,5

Le differenze con il partner si superano soltanto con pazienza e dialogo sincero. Meno critiche e più ascolto renderanno la giornata decisamente più serena.

Oroscopo 6 luglio 2026 Scorpione e Pesci condividono il podio, non bene Vergine e Sagittario

BILANCIA – Voto 6,5

Le piccole attenzioni faranno la differenza e rafforzeranno i rapporti più importanti. Organizzate meglio gli impegni e regalatevi qualche ora di vero relax.

SCORPIONE – Voto 9

La Luna vi rende irresistibili e accende romanticismo, fascino e intuizioni straordinarie. Creatività e passione vi accompagneranno in una giornata semplicemente indimenticabile.

SAGITTARIO – Voto 5,5

Le questioni familiari richiederanno calma e tanta diplomazia per evitare inutili tensioni. Rimandare una decisione oggi sarà molto più saggio che forzare gli eventi.

CAPRICORNO – Voto 7

Le parole giuste vi aiuteranno a chiarire una situazione rimasta in sospeso. Un piccolo cambio di programma si trasformerà in un’opportunità davvero interessante.

ACQUARIO – Voto 6

La ricerca di stabilità vi porterà a fare scelte più prudenti e lungimiranti. Attenzione alle spese impulsive: riflettere oggi vi farà guadagnare domani.

PESCI – Voto 9

Sarete i grandi protagonisti del cielo grazie a una Luna che amplifica fascino e intuizione. Amore, creatività e fortuna vi accompagneranno passo dopo passo verso il successo.