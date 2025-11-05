Oroscopo 6 novembre 2025 con classifica
Oroscopo 6 novembre 2025 con classifica
Posizione 12 – Acquario
La Luna vi dà energia ma anche inquietudine. Sentite il bisogno di cambiare, ma non è ancora il momento per stravolgimenti. In amore serve più empatia e meno logica
Posizione 11 – Gemelli
La Luna vi rende distratti e impulsivi. possibili fraintendimenti: meglio contare fino a dieci prima di parlare. In amore serve ascolto, nel lavoro concentrazione.
Posizione 10 – Ariete
Giornata intensa e faticosa. È tempo di affrontare ciò che avete rimandato, ma con calma e lucidità. In amore, attenzione all’impulsività
Posizione 9 – Cancro
Emotivi ma costruttivi, oggi avete bisogno di equilibrio. Non lasciatevi travolgere dalle sensazioni e cercate la concretezza. In amore regalate gesti affettuosi
Posizione 8 – Sagittario
Il desiderio di libertà si scontra con le responsabilità. Fate un passo indietro per capire dove volete davvero andare. Sul lavoro, resta la voglia di imparare e migliorare.
Posizione 7 – Leone
La Luna in opposizione porta qualche scossone emotivo, ma niente paura: la vostra forza vi permette di gestire tutto. In amore meno orgoglio.
Oroscopo 6 novembre 2025
Posizione 6 – Bilancia
Fase di passaggio, ma positiva. State comprendendo cosa davvero conta e cosa potete lasciar andare. In amore è tempo di chiarimenti
Posizione 5 – Capricorno
Giornata stabile e concreta. La vostra determinazione vi premia, ma in amore serve un pizzico di spontaneità in più. Apritevi ai sentimenti
Posizione 4 – Vergine
La mente è lucida e l’intuizione sorprendente. Riuscite a comunicare con chiarezza e a comprendere gli altri come non accadeva da tempo. In amore, torna la serenità
Posizione 3 – Toro
Finalmente stabilità e fiducia. Le stelle vi sostengono nei progetti concreti e nei legami sinceri. In amore, un gesto dolce rafforza la complicità.
Posizione 2 – Scorpione
Giornata intensa e magnetica. La vostra capacità di leggere oltre le apparenze vi rende affascinanti e vincenti. In amore siete irresistibili
Posizione 1 – Pesci
Le stelle vi avvolgono in un’atmosfera di dolcezza e intuizione. Luna e Venere vi rendono empatici e ispirati. In amore, basta un gesto per riaccendere la passione, nel lavoro scelte illuminate.
L’oroscopo del giorno giovedì 6 novembre 2025 è a cura di Astrid
