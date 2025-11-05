Home

Oroscopo 6 novembre 2025 con classifica

Posizione 12 – Acquario

La Luna vi dà energia ma anche inquietudine. Sentite il bisogno di cambiare, ma non è ancora il momento per stravolgimenti. In amore serve più empatia e meno logica

Posizione 11 – Gemelli

La Luna vi rende distratti e impulsivi. possibili fraintendimenti: meglio contare fino a dieci prima di parlare. In amore serve ascolto, nel lavoro concentrazione.

Posizione 10 – Ariete

Giornata intensa e faticosa. È tempo di affrontare ciò che avete rimandato, ma con calma e lucidità. In amore, attenzione all’impulsività

Posizione 9 – Cancro

Emotivi ma costruttivi, oggi avete bisogno di equilibrio. Non lasciatevi travolgere dalle sensazioni e cercate la concretezza. In amore regalate gesti affettuosi

Posizione 8 – Sagittario

Il desiderio di libertà si scontra con le responsabilità. Fate un passo indietro per capire dove volete davvero andare. Sul lavoro, resta la voglia di imparare e migliorare.

Posizione 7 – Leone

La Luna in opposizione porta qualche scossone emotivo, ma niente paura: la vostra forza vi permette di gestire tutto. In amore meno orgoglio.

Posizione 6 – Bilancia

Fase di passaggio, ma positiva. State comprendendo cosa davvero conta e cosa potete lasciar andare. In amore è tempo di chiarimenti

Posizione 5 – Capricorno

Giornata stabile e concreta. La vostra determinazione vi premia, ma in amore serve un pizzico di spontaneità in più. Apritevi ai sentimenti

Posizione 4 – Vergine

La mente è lucida e l’intuizione sorprendente. Riuscite a comunicare con chiarezza e a comprendere gli altri come non accadeva da tempo. In amore, torna la serenità

Posizione 3 – Toro

Finalmente stabilità e fiducia. Le stelle vi sostengono nei progetti concreti e nei legami sinceri. In amore, un gesto dolce rafforza la complicità.

Posizione 2 – Scorpione

Giornata intensa e magnetica. La vostra capacità di leggere oltre le apparenze vi rende affascinanti e vincenti. In amore siete irresistibili

Posizione 1 – Pesci

Le stelle vi avvolgono in un’atmosfera di dolcezza e intuizione. Luna e Venere vi rendono empatici e ispirati. In amore, basta un gesto per riaccendere la passione, nel lavoro scelte illuminate.

L’oroscopo del giorno giovedì 6 novembre 2025 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

