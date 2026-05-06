Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 7 maggio 2026: Cancro protagonista, Gemelli affascinanti, Bilancia stanca e confusa, Acquario instabilità emotiva

Oroscopo del giorno

6 Maggio 2026

Oroscopo 7 maggio 2026: Cancro protagonista, Gemelli affascinanti, Bilancia stanca e confusa, Acquario instabilità emotiva

Oroscopo 7 maggio 2026: Cancro protagonista, Gemelli affascinanti, Bilancia stanca e confusa, Acquario instabilità emotiva

ARIETE

Energia concreta e risultati in vista: raccogliete ciò che avete seminato. Evitate però scelte impulsive solo per noia. Meglio consolidare che strafare: la vera vittoria oggi è la stabilità

TORO

Apertura al nuovo e incontri fortunati vi rendono magnetici. Le occasioni arrivano, ma ricordate di rallentare e respirare. La natura vi riequilibra e amplifica la vostra forza interiore

GEMELLI

Fascino alle stelle e parole che aprono porte. Risolvete questioni lasciate in sospeso con sorprendente facilità. Attenzione però a non giocare troppo con le emozioni altrui: qualcuno vi prende sul serio

CANCRO

Siete il segno protagonista: ottimismo, coraggio e voglia di cambiare. Osate senza fretta, perché la fortuna è dalla vostra parte. L’amore si accende, ma serve pazienza per renderlo duraturo

LEONE

Clima positivo nei sentimenti e incontri intriganti. Sul lavoro serve ordine: non potete fare tutto insieme. Rallentate, riorganizzate e vedrete che tutto tornerà a brillare come piace a voi

VERGINE

Dialoghi sinceri e costruttivi portano chiarezza. Mettete da parte la rigidità e mostrate le vostre idee: qualcuno vi noterà davvero. È il momento giusto per uscire dall’ombra e brillare

Oroscopo 7 maggio 2026: Cancro protagonista, Gemelli affascinanti, Bilancia stanca e confusa, Acquario instabilità emotiva

BILANCIA

Stanchezza e mente confusa: fate meno ma fatelo meglio. Non cercate di accontentare tutti, proteggete le vostre energie. Dire “no” oggi sarà il primo passo per ritrovare equilibrio

SCORPIONE

Profondità e intuito vi guidano con precisione. Siete un punto di riferimento per chi vi circonda. Attenzione solo agli eccessi: il benessere passa anche da piccole scelte quotidiane più leggere

SAGITTARIO

Energia in calo: fermarsi è necessario. Evitate decisioni affrettate e ascoltate il corpo. Una pausa strategica oggi vi permetterà di ripartire domani con una lucidità completamente nuova

CAPRICORNO

Determinazione e concretezza vi portano lontano. Giornata perfetta per affari e progetti. Non dimenticate però chi vi ama: un gesto semplice renderà tutto ancora più completo

ACQUARIO

Emotività instabile e poca energia: scegliete il silenzio. Le parole oggi possono creare tensioni inutili. Rifugiatevi nelle vostre passioni e ricaricatevi, domani tornerete più forti

PESCI

Eventi sorprendenti e intuizioni vincenti. Sapete dove andare e cosa lasciare. Concentratevi sull’essenziale: la vostra sensibilità oggi è una bussola infallibile verso qualcosa di importante

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno mgiovedì 7 maggio 2026 è a cura di Astrid