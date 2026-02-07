Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 8 febbraio 2026: Domenica Stellare tra cuori in subbuglio e nuove sfide professionali

Oroscopo del giorno

7 Febbraio 2026

Oroscopo 8 febbraio 2026: Domenica Stellare tra cuori in subbuglio e nuove sfide professionali

Oroscopo 8 febbraio 2026

Ariete

Giornata a due velocità: in amore serve cautela e meno impulsività, mentre nel lavoro qualcosa si sblocca. Arrivano segnali positivi e nuova grinta per ripartire.

Toro

La Luna favorisce emozioni sincere e momenti romantici. Difendi la tua serenità da tensioni professionali fuori tempo. Oggi scegli il piacere e rimanda ogni confronto.

Gemelli

Nei sentimenti c’è stanchezza e distanza, ma la mente è vivace. Nuovi progetti lavorativi accendono entusiasmo e curiosità, aiutandoti a guardare avanti.

Cancro

Torna il sereno in coppia grazie a dialoghi più dolci. Riposa e conserva energie per la settimana in arrivo. La calma domestica è la tua forza.

Leone

Impulsività alta e rischio di parole di troppo. Meglio contare fino a dieci. Le soddisfazioni professionali arriveranno, ma non oggi. Pazienza e autocontrollo.

Vergine

Stelle favorevoli per l’amore e comunicazione efficace. Sul lavoro accogli novità senza paura. È il momento di cambiare passo con fiducia.

Bilancia

Umore sottotono e sentimenti trattenuti. Evita scontri e valuta con prudenza ogni proposta lavorativa. Oggi meglio osservare e aspettare tempi più favorevoli.

Scorpione

Cautela nei rapporti e strategia silenziosa. Non forzare situazioni professionali: i successi arriveranno più avanti. Intanto studia le mosse con sangue freddo.

Sagittario

Protagonista del giorno. Occasioni bellissime per il cuore e decisioni importanti per la carriera. Energia contagiosa e fortuna dalla tua parte.

Capricorno

Battibecchi in amore e nervosismo latente. Rimanda decisioni lavorative importanti. Oggi serve riflessione e distacco per evitare scelte affrettate.

Acquario

Giornata luminosa e magnetica. Amore favorito e grande sicurezza personale. Il lavoro è tranquillo, ma non spegne il tuo entusiasmo.

Pesci

Ottimo recupero sentimentale e sensazione di crescita professionale. Ti senti valorizzato e in armonia. L’intuito guida scelte vincenti.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno domenica 8 febbraio 2026 è a cura di Astrid