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Oroscopo del giorno

Oroscopo 8 maggio 2026: Vergine al top, Gemelli brillano, Leone protagonista

Oroscopo del giorno

7 Maggio 2026

Oroscopo 8 maggio 2026: Vergine al top, Gemelli brillano, Leone protagonista

Oroscopo 8 maggio 2026: Vergine al top, Gemelli brillano, Leone protagonista

ARIETE

Precisione e lucidità vi aiutano a ottenere risultati concreti. Alleggerite il bisogno di controllo: le soddisfazioni arriveranno molto prima del previsto.

TORO

Calma e pazienza saranno fondamentali nelle questioni pratiche. Evitate decisioni affrettate: la vostra determinazione vi porterà verso una stabilità più forte.

GEMELLI

Brillanti e magnetici, conquisterete tutti con le parole. Concentratevi su un solo obiettivo: il successo è davvero vicino.

CANCRO

Serenità e intuizione vi guidano verso scelte fortunate. Una bella emozione potrebbe riportare armonia nei rapporti più importanti.

LEONE

Carisma e forza vi rendono protagonisti assoluti. Ascoltare gli altri, però, sarà il segreto per evitare inutili tensioni.

VERGINE

Le stelle vi incoronano protagonisti del giorno. Coraggio, lucidità e ambizione vi permetteranno di conquistare risultati sorprendenti.

BILANCIA

Serve equilibrio per allontanare stress e polemiche. Un incontro piacevole potrebbe restituirvi entusiasmo e voglia di sorridere ancora.

SCORPIONE

Intuito e determinazione vi aiutano a superare ostacoli delicati. Guardate dentro voi stessi: lì troverete le risposte più importanti.

SAGITTARIO

Nuove opportunità accendono entusiasmo e voglia di cambiamento. Restate concentrati: i sacrifici fatti stanno finalmente dando risultati concreti.

CAPRICORNO

Concretezza e disciplina vi fanno brillare sul lavoro. Non trascurate però gli affetti: una parola sincera farà la differenza.

ACQUARIO

Idee brillanti e desiderio di libertà vi spingono lontano. Restate però con i piedi per terra per evitare passi falsi.

PESCI

Sensibilità e intuito vi guidano nella direzione giusta. Ritrovate calma e fiducia: il cuore oggi conosce già la risposta.

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L’oroscopo del giorno venerdì 8 maggio 2026 è a cura di Astrid