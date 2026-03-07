Oroscopo 8 marzo 2026: Festa della donna, cosa dicono le stelle
Ariete
La grinta non manca e pensate già alle sfide della settimana. Attenzione però alla Luna storta che può rendervi irritabili. Meglio rallentare e proteggere energie e umore.
Toro
Giornata molto favorevole. Fiuto per gli affari e Luna generosa aiutano decisioni intelligenti. In amore potreste vivere un incontro o un momento capace di accendere emozioni sincere.
Gemelli
Brillate per simpatia e parole giuste. Sarete al centro dell’attenzione e pronti a rilanciare sogni rimasti in pausa. Ottimo momento per incontri, progetti e nuove idee.
Cancro
Le stelle indicano la strada giusta nel lavoro e nelle ambizioni. Evitate però gelosie o lamentele inutili. Se restate positivi, la giornata può portare soddisfazioni inattese.
Leone
Il cielo promette una possibile svolta. Un’intuizione o una passione riaccende entusiasmo. Lasciatevi guidare dal cuore: una scelta spontanea può cambiare il tono della giornata.
Vergine
Arriva finalmente una tregua. Relax e complicità rafforzano i rapporti. È anche il momento giusto per chiudere collaborazioni inutili e liberare spazio per ciò che conta davvero.
Bilancia
Atmosfera nervosa e un po’ tempestosa. Potreste sentirvi sotto pressione o poco compresi. Chiedere aiuto e condividere responsabilità sarà la chiave per evitare tensioni inutili.
Scorpione
Cielo spettacolare e magnetismo alle stelle. Il successo arriva con naturalezza e l’amore regala sorprese intense. Sarete protagonisti assoluti di questa giornata speciale.
Sagittario
Qualche tensione domestica chiede cambiamento. Rinnovare spazi e abitudini aiuta a ritrovare equilibrio. La passione però resta forte e può riaccendere l’intesa nella coppia.
Capricorno
Una giornata di recupero. Serve lasciare da parte la corazza e ritrovare il romanticismo. Attenzione allo stress dello stomaco: relax e leggerezza saranno fondamentali.
Acquario
Energia fisica bassa ma buone notizie economiche. Il vero ostacolo sono i pensieri del passato. Guardate avanti: pianificare oggi può portare risultati concreti domani.
Pesci
Sensibilità luminosa e cuore generoso. Questioni di casa o familiari trovano soluzioni inattese. Una giornata serena, quasi magica, dove intuizioni e affetti vi guideranno.