Oroscopo 8 marzo 2026: Festa della donna, cosa dicono le stelle

7 Marzo 2026

Ariete

La grinta non manca e pensate già alle sfide della settimana. Attenzione però alla Luna storta che può rendervi irritabili. Meglio rallentare e proteggere energie e umore.

Toro

Giornata molto favorevole. Fiuto per gli affari e Luna generosa aiutano decisioni intelligenti. In amore potreste vivere un incontro o un momento capace di accendere emozioni sincere.

Gemelli

Brillate per simpatia e parole giuste. Sarete al centro dell’attenzione e pronti a rilanciare sogni rimasti in pausa. Ottimo momento per incontri, progetti e nuove idee.

Cancro

Le stelle indicano la strada giusta nel lavoro e nelle ambizioni. Evitate però gelosie o lamentele inutili. Se restate positivi, la giornata può portare soddisfazioni inattese.

Leone

Il cielo promette una possibile svolta. Un’intuizione o una passione riaccende entusiasmo. Lasciatevi guidare dal cuore: una scelta spontanea può cambiare il tono della giornata.

Vergine

Arriva finalmente una tregua. Relax e complicità rafforzano i rapporti. È anche il momento giusto per chiudere collaborazioni inutili e liberare spazio per ciò che conta davvero.

Bilancia

Atmosfera nervosa e un po’ tempestosa. Potreste sentirvi sotto pressione o poco compresi. Chiedere aiuto e condividere responsabilità sarà la chiave per evitare tensioni inutili.

Scorpione

Cielo spettacolare e magnetismo alle stelle. Il successo arriva con naturalezza e l’amore regala sorprese intense. Sarete protagonisti assoluti di questa giornata speciale.

Sagittario

Qualche tensione domestica chiede cambiamento. Rinnovare spazi e abitudini aiuta a ritrovare equilibrio. La passione però resta forte e può riaccendere l’intesa nella coppia.

Capricorno

Una giornata di recupero. Serve lasciare da parte la corazza e ritrovare il romanticismo. Attenzione allo stress dello stomaco: relax e leggerezza saranno fondamentali.

Acquario

Energia fisica bassa ma buone notizie economiche. Il vero ostacolo sono i pensieri del passato. Guardate avanti: pianificare oggi può portare risultati concreti domani.

Pesci

Sensibilità luminosa e cuore generoso. Questioni di casa o familiari trovano soluzioni inattese. Una giornata serena, quasi magica, dove intuizioni e affetti vi guideranno.

L’oroscopo del giorno domenica 8 marzo 2026 è a cura di Astrid