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Oroscopo del giorno

Oroscopo 9 luglio 2026: Acquario al top, al Toro serve una pausa

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8 Luglio 2026

Oroscopo 9 luglio 2026: Acquario al top, al Toro serve una pausa

Oroscopo 9 luglio 2026: Acquario al top, al Toro serve una pausa

ARIETE – Voto 7. Imparate a dire qualche “no” senza sensi di colpa e ascoltate il vostro intuito. Piccoli cambiamenti oggi apriranno la strada a soddisfazioni molto più grandi.

TORO – Voto 5. Concedetevi una pausa dal caos e dedicate tempo soltanto a voi stessi. Le intuizioni nate nel silenzio diventeranno il punto di forza dei prossimi mesi.

GEMELLI – Voto 7. Un imprevisto potrebbe trasformarsi nella migliore occasione della settimana. Affrontate ogni sfida con ottimismo e il destino saprà sorprendervi.

CANCRO – Voto 7. Continuate a coltivare i vostri sogni senza lasciarvi scoraggiare dagli ostacoli. Ogni esperienza di oggi renderà più solide le vittorie di domani.

LEONE – Voto 7,5. Accettate gli imprevisti senza perdere fiducia nelle vostre capacità. Una decisione presa con coraggio vi farà ritrovare entusiasmo e serenità.

VERGINE – Voto 6,5. Il caldo rallenterà i ritmi, ma non la vostra lucidità. Fermatevi qualche minuto per ricaricare le energie e pianificare il futuro.

Oroscopo 9 luglio 2026: Acquario al top, al Toro serve una pausa

BILANCIA – Voto 6,5 Uscite dalla vostra zona di comfort senza paura del giudizio altrui. Nuovi incontri potrebbero regalarvi emozioni inattese e preziosi stimoli.

SCORPIONE – Voto 6,5. Evitate confronti inutili e dedicate più tempo al vostro benessere. La serata sarà ideale per recuperare energie e ritrovare equilibrio interiore.

SAGITTARIO – Voto 8,5. Lasciate spazio alle piccole gioie quotidiane senza confrontarvi con nessuno. Il vostro sorriso attirerà persone e opportunità davvero speciali.

CAPRICORNO – Voto 7. Non lasciatevi travolgere dagli impegni e procedete con il vostro metodo. Un risultato atteso arriverà prima del previsto, premiando la vostra pazienza.

ACQUARIO – Voto 9. liberi e brillanti. Mettete voi stessi al primo posto senza sentirvi egoisti. Ritroverete leggerezza e una nuova energia capace di cambiare il ritmo della giornata.

PESCI – Voto 6,5. sensibili e coraggiosi. In amore sarà il momento di chiarire ciò che vi pesa davvero. Anche nel lavoro una scelta sincera vi permetterà di ripartire con maggiore fiducia.

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L’oroscopo del giorno giovedì 9 luglio 2026 è a cura di Astrid