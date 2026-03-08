Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 9 marzo 2026: inizio settimana positivo per molti segni

Oroscopo del giorno

8 Marzo 2026

Oroscopo 9 marzo 2026: inizio settimana positivo per molti segni

Oroscopo 9 marzo 2026

Ariete

Il cielo accende i riflettori su di voi. Energia, sicurezza e idee brillanti dominano la giornata. Nel lavoro arrivano conferme importanti, mentre in amore cresce il desiderio di vivere emozioni autentiche.

Toro

Le stelle chiedono concretezza ma offrono buone prospettive. Alcune questioni pratiche richiedono attenzione, soprattutto sul piano economico. In amore cercate stabilità e dialoghi sinceri che rafforzano la fiducia reciproca.

Gemelli

Giornata vivace e comunicativa. Idee originali e contatti utili rendono il lavoro più dinamico. Nei sentimenti cresce la curiosità: incontri interessanti o conversazioni profonde accendono nuove possibilità.

Cancro

Sensibilità e intuizione guidano le vostre scelte. Alcune situazioni professionali richiedono prudenza e riflessione. Nei rapporti affettivi un dialogo sincero aiuta a chiarire dubbi e rafforzare la fiducia.

Leone

Il cielo invita all’azione e sostiene iniziative coraggiose. Progetti rimasti in pausa possono ripartire con entusiasmo. In amore torna una passione intensa che riaccende complicità e desiderio.

Vergine

Qualche dubbio accompagna l’inizio della giornata, ma con metodo e pazienza ritroverete ordine. Nel lavoro servono concentrazione e lucidità. In amore un confronto sincero riporta equilibrio.

Oroscopo 9 marzo 2026: inizio settimana positivo per molti segni

Bilancia

Clima più armonioso e favorevole al dialogo. Collaborazioni e chiarimenti aprono nuove prospettive. In amore cresce la complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro emozionante.

Scorpione

Il cielo invita alla prudenza. Alcune tensioni relazionali chiedono calma e strategia. Meglio rimandare decisioni drastiche e concentrarsi su ciò che potete controllare con lucidità.

Sagittario

Un vento di rinnovamento rende la giornata dinamica. Proposte inattese possono aprire nuove strade nel lavoro. In amore torna leggerezza e voglia di condividere esperienze spontanee.

Capricorno

Momento di riflessione e revisione. Alcune responsabilità richiedono pazienza e strategie più flessibili. Nei sentimenti serve più spazio per il dialogo e per ritrovare equilibrio.

Acquario

Fermento e idee innovative animano la giornata. Nuove collaborazioni o progetti stimolanti prendono forma. In amore cresce il desiderio di condividere sogni e piani futuri.

Pesci

Atmosfera delicata e ricca di emozioni. Alcune decisioni richiedono prudenza e realismo. In amore cercate chiarezza: con calma e sincerità ritroverete serenità e direzione.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno lunedì 9 marzo 2026 è a cura di Astrid