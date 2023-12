Home

Oroscopo, Acquario 2024: Cambiamenti, Ostacoli e Trionfo

27 Dicembre 2023

Il 2024 per l’Acquario sarà un anno di significativi cambiamenti e sfide, ma anche di una conclusione positiva.

In pubblico, mostrerai un atteggiamento amichevole e comprensivo, ma manterrai salde le tue convinzioni e difenderai con fermezza le tue decisioni quando necessario. Con Marte in Acquario, la tua morale sarà rafforzata, e non tollererai né l’ingiustizia né il tradimento.

La primavera vedrà l’ingresso di Venere nel tuo segno, portando momenti eccezionali con gli amici. I confini tra amore e amicizia si dissolveranno, aprendo la possibilità di incontri romantici con uno dei tuoi amici. Se hai già una relazione, questo periodo favorirà il riscoprire hobby condivisi e consolidare l’intimità con il partner. Tuttavia, la tua necessità di libertà potrebbe portarti a riflettere sulla tua posizione in una relazione troppo restrittiva.

L’estate presenterà sfide, ma una prospettiva positiva e nuove idee ti aiuteranno a superare gli ostacoli, contribuendo alla tua crescita e al progresso nel lavoro.

Durante l’autunno, l’energia sarà plasmata dal transito di Giove, sollevando domande cruciali sulle tue scelte di vita. Questo periodo segnerà la fine di aspetti della tua vita che non sono più in sintonia con le tue esigenze, aprendo la strada a nuove prospettive e cambiamenti positivi.

Nel contesto lavorativo, l’oroscopo Acquario 2024 prevede un anno impegnativo, ma con un lieto fine. L’incomprensione da parte di alcuni membri della famiglia riguardo alle tue ambizioni potrebbe inizialmente mancare di riconoscimento o ricompensa finanziaria. Tuttavia, il supporto di partner o amici con visioni simili sarà il tuo baluardo. La tua resilienza nei momenti difficili si trasformerà in un grande successo.

Alla fine dell’anno, vedrai finalmente i risultati dei tuoi sforzi. Il transito di Plutone segnerà la fine del vecchio e l’inizio di una nuova fase della tua vita. In un ambiente di gioia e affetto da parte dei tuoi cari, accoglierai il futuro con prospettive entusiasmanti

