Oroscopo: Acquario, agosto 2023

28 Luglio 2023

Oroscopo: Acquario, agosto 2023

Oroscopo del mese di Agosto 2023 per il segno dell’Acquario

Nel mese di Agosto tieni presente che Giove nel segno dell’Ariete ti fornirà un’energia positiva e una maggiore fiducia in te stesso, che potrai sfruttare in tutti gli aspetti della tua vita

Amore:

Con la luna piena in Capricorno il 2 agosto, potresti sentirsi emotivamente intenso e desideroso di condividere i tuoi sentimenti con il partner. Questo sarà un momento favorevole per approfondire la tua connessione emotiva e rafforzare la tua relazione. Verso metà mese, con la luna nuova in Leone il 16 agosto, potresti provare una maggiore passione e romanticismo. Tuttavia, dal 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti essere più critico e esigente nei confronti del partner. L’importante sarà comunicare apertamente e cercare di risolvere eventuali incomprensioni.

Lavoro:

Con Mercurio nel segno del Leone, sarai più creativo e dotato di una grande capacità di espressione. Questo ti aiuterà a comunicare meglio con i colleghi e a presentare le tue idee in modo convincente. Verso la fine del mese, quando Saturno si troverà nel tuo segno dell’Acquario, potresti sentirsi un po’ sopraffatto dalle responsabilità. Sarà importante organizzarsi bene e gestire il tempo in modo efficiente per evitare stress e tensioni.

Denaro:

Con Venere nel segno del Leone fino al 12 agosto, potresti sentirsi più incline a fare spese impulsiva. Cerca di evitare acquisti non necessari e di mantenere un bilancio oculato. Dopo il 13 agosto, quando Venere entra in Cancro, potresti essere più attento alle tue finanze e cercare di risparmiare. Tuttavia, con Marte in Vergine dal 17 agosto, potresti sentirsi più motivato a migliorare la tua situazione finanziaria attraverso nuove opportunità di guadagno.

