Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Oroscopo Acquario agosto 2025, mese intenso e ispirato

Oroscopo del mese

31 Luglio 2025

Oroscopo Acquario agosto 2025, mese intenso e ispirato

Oroscopo Acquario agosto 2025, mese intenso e ispirato

Ad agosto, caro Acquario, il cielo ti rende più brillante che mai. Il Sole e Mercurio, attivi fino al 22, ti regalano lucidità mentale, sincerità nei dialoghi e uno stile comunicativo affascinante. Ti sentirai più attento agli altri, più aperto e in ascolto, qualità che ti avvicinano a chi ti sta intorno con naturalezza. Il tuo umore sarà forte, intuitivo e profondo, grazie anche a Plutone nel tuo segno che continua a potenziare il tuo magnetismo personale.

Tra il 1 e il 6, però, Marte potrebbe renderti più tagliente del solito: hai il bisogno di correggere le ingiustizie, di dire la tua verità. Poi, fortunatamente, dal 6 in poi il pianeta si sposta in Bilancia e ti ammorbidisce, rendendoti più idealista, caloroso e diplomatico. Ritrovi il piacere del confronto e la voglia di unire, anziché dividere.

Nel lavoro, Venere e Giove in Cancro ti aiutano a gestire bene le situazioni quotidiane: potresti portare avanti progetti con buon umore e passo costante. Urano nei Gemelli stimola la creatività, soprattutto se sei del primo decano: idee brillanti e soluzioni fuori dagli schemi non ti mancheranno. Per alcuni, un cambiamento in famiglia – come un figlio che prende il volo – segna una nuova fase.

In amore, il cielo è morbido e complice. Se sei in coppia, vivrai momenti di vera intimità: voglia di uscire insieme, di scoprire qualcosa di nuovo, di rinnovare il legame con leggerezza e affetto. Se sei single, la tua aura affascinante si intensifica dopo il 6: potresti fare incontri interessanti nell’ambito lavorativo o nella vita quotidiana. Non forzare: sarà il tuo sorriso a fare il resto.

Dal 23 in poi, con il Sole in Vergine, una buona notizia economica potrebbe sorprenderti: un aiuto, un rimborso o una risorsa inaspettata. Agosto si conclude con la sensazione di essere nel posto giusto, al momento giusto.

Oroscopo Acquario agosto 2025, mese intenso e ispirato