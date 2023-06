Home

30 Giugno 2023

Oroscopo: Acquario luglio 2023

Oroscopo di luglio 2023 per l’Acquario

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il mese di luglio 2023 sarà un periodo di grandi cambiamenti e di nuove sfide per i nati sotto il segno dell’Acquario. Il vostro pianeta dominante, Saturno, vi accompagnerà in questo percorso di crescita e di trasformazione, ma vi chiederà anche di essere più responsabili e disciplinati. Sarete anche influenzati da Giove e Urano in Ariete, che vi daranno una spinta di entusiasmo e di originalità, ma anche di impulsività e di ribellione. Dovrete quindi trovare il giusto equilibrio tra la vostra libertà e i vostri doveri, tra la vostra indipendenza e le vostre relazioni.

AMORE:

in amore, gli Acquari potranno vivere delle situazioni contrastanti e imprevedibili, a causa della presenza di Venere e Marte in Leone, che creeranno delle tensioni e delle attrazioni con il vostro partner o con le persone che incontrerete. Se siete single, potreste provare dei colpi di fulmine o delle avventure appassionanti, ma anche dei litigi o delle delusioni. Se siete in coppia, potreste avere dei momenti di crisi o di gelosia, ma anche dei momenti di riconciliazione o di rinnovamento. L’importante è essere sinceri con voi stessi e con gli altri, e non lasciarvi condizionare dalle apparenze o dalle convenzioni.

LAVORO:

in ambito lavorativo, gli Acquari potranno sfruttare le opportunità che si presenteranno nel corso del mese, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone. Questo pianeta vi aiuterà a esprimere le vostre idee e a dimostrare le vostre capacità, sia nel campo della comunicazione che in quello della creatività. Potrete anche contare sull’energia di Giove e Urano in Ariete, che vi incoraggeranno a intraprendere nuove iniziative o a cambiare radicalmente il vostro percorso professionale, se ne sentite il bisogno. Non abbiate paura di osare o di innovare, perché potreste ottenere dei successi inaspettati.

DENARO:

in materia di denaro, gli Acquari dovranno essere cauti e prudenti, perché potrebbero incontrare delle difficoltà o delle sorprese negative. Saturno in Acquario vi richiederà infatti di essere più attenti alla gestione del vostro denaro e di evitare le spese superflue o gli investimenti rischiosi. Cercate di risparmiare il più possibile e di pianificare le vostre entrate e le vostre uscite con criterio. Potrete però beneficiare delle due Lune del mese, la Luna piena in Sagittario del 3 luglio e la Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle occasioni o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

