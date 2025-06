Home

Oroscopo Acquario Luglio 2025: un mese di svolte, trasformazioni potenti, cuore acceso

29 Giugno 2025

Luglio si preannuncia un mese di svolte per te. Plutone, nel primo decano del tuo segno, avvia una trasformazione interiore profonda: il cambiamento che senti dentro comincia a riflettersi anche fuori. È il momento di abbracciare questa metamorfosi e dare nuova forma alla tua identità.

Fino al 22, il Sole in Cancro e Giove nella stessa zona rafforzano la tua sfera lavorativa e quotidiana. Sarai efficace, produttivo, persino brillante. Se hai in mente un obiettivo concreto, questo è il periodo giusto per insistere: l’impegno verrà notato e premiato. Dopo il 22, con il Sole e altri pianeti in Leone, si accende la casa delle relazioni: il confronto con gli altri diventa indispensabile. Agire da solo non basta, serve spirito di collaborazione.

Marte ti sostiene con energia, grinta e coraggio: se c’è qualcosa da sistemare nella tua vita, ora è il momento di farlo. Saturno e Nettuno, intanto, consolidano il tuo buonumore e una fiducia lucida nel futuro: sentirai che sei guidato da qualcosa di più grande. Anche in amore, potresti vivere momenti speciali.

La sfera sentimentale si infiamma: sensualità in aumento, emozioni profonde, desiderio di un legame autentico. Le storie leggere non ti bastano: vuoi verità, passione e intensità. Questo vale anche in coppia, dove potresti mostrarti un po’ esigente ma affascinante. Il tuo partner sentirà la tua determinazione. Se c’è distanza, è tempo di colmarla con il dialogo e la seduzione.

Se sei single, dall’1 al 17 Mercurio sarà tuo alleato: comunicazione, sguardi e parole giuste non ti mancheranno. Intraprendente e magnetico, saprai farti avanti con chi ti piace, ma solo se percepirai reciprocità reale.

Sul fronte economico e lavorativo, Marte favorisce entrate legate a cause legittime, contratti, diritti o questioni legali. Dopo il 22, un accordo professionale potrebbe prendere forma, portando evoluzioni concrete. Se sei in cerca di lavoro, tieni duro: gli ultimi giorni del mese promettono sviluppi interessanti.

In sintesi: un mese potente, dinamico e trasformativo. Sii pronto a lasciarti guidare da ciò che nasce dentro di te, anche se ti spaventa. L’Acquario non si ferma: vola avanti, sempre.

