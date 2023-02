Home

Oroscopo, Acquario marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

28 Febbraio 2023

Marzo 2023

AMORE: Il mese di marzo sarà un periodo abbastanza turbolento per quanto riguarda l’amore per l’Acquario. Il Sole in opposizione con Nettuno il 15 marzo potrebbe portare confusione e incertezza nelle relazioni. Tuttavia, il Sole in sestile con Urano il 6 marzo e in sestile con Plutone il 20 marzo potrebbero portare un cambiamento positivo nelle relazioni, creando una maggiore intimità e profondità emotiva. La Luna piena del 7 marzo potrebbe portare una decisione importante riguardo a una relazione, mentre la Luna nuova del 21 marzo potrebbe portare nuove opportunità romantiche.

LAVORO:

Il mese di marzo sarà un periodo di crescita e sviluppo per l’Acquario nel lavoro. Mercurio in sestile con Urano il 11 marzo potrebbe portare idee innovative e creatività sul lavoro; mentre Mercurio in sestile con il Nodo il 6 marzo potrebbe portare opportunità di networking e nuove connessioni professionali. Tuttavia, la quadratura di Mercurio con Marte il 17 marzo potrebbe portare tensioni e conflitti sul posto di lavoro. Il Sole in quadratura con Marte il 16 marzo potrebbe portare sfide e ostacoli, ma il trigono del Sole con Lilith il 29 marzo potrebbe portare una maggiore sicurezza e forza interiore.

DENARO:

Il mese di marzo sarà un periodo di stabilità finanziaria per l’Acquario. Venere in sestile con Saturno il 17 marzo potrebbe portare un maggiore senso di responsabilità e disciplina finanziaria, mentre la quadratura di Venere con Lilith il 23 marzo potrebbe portare piccole difficoltà finanziarie. Tuttavia, Venere in moto diretto per tutto il mese potrebbe portare opportunità finanziarie inaspettate. Marte in trigono con Saturno il 30 marzo potrebbe portare successo finanziario attraverso il duro lavoro e la perseveranza. In generale, è un buon momento per l’Acquario di mettere ordine nelle finanze e di essere cauti nelle spese.

