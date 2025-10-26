Home

Oroscopo Acquario novembre 2025: Sfide professionali e scintille di cuore

26 Ottobre 2025

Oroscopo Acquario novembre 2025

Novembre ti mette davanti a prove importanti sul lavoro, caro Acquario. Un gruppo di pianeti in Scorpione forma aspetti tesi al tuo segno (Sole fino al 22, Marte fino al 6, Mercurio dal 19 e Venere dal 6), aumentando la pressione e la necessità di difendere le tue idee.

Se sei del primo decano, Plutone amplifica la tua determinazione: hai dentro una forza che spinge a non arrenderti. Tuttavia, evita di caricarti di conflitti inutili: il dialogo rimane la strada più saggia — Mercurio ti assiste fino al 19 per trovare le parole giuste.

Dal 5 in poi Marte sostiene i tuoi progetti: incanala l’energia su ciò che funziona e vedrai progressi concreti. Giove porta cambiamenti positivi nella routine, mentre Urano fino al 6 accende la creatività e idee originali.

l’8, qualche piccolo disturbo domestico (lavori rimasti in sospeso?) potrebbe uscire allo scoperto; preparati a gestirlo. Dal 23, con l’ingresso delle energie in Sagittario, l’umore migliora e ritrovi ottimismo.

Panorama sentimentale



L’amore può diventare il tuo porto sicuro in un mese così vivace. Fino al 6 sei affettuoso e ispirato; dal 5 la tua libido si fa più urgente e ti spinge ad agire. Usa questa spinta per creare complicità, ma attenzione: dopo il 6 avrai anche un forte bisogno di libertà mentale.

In una relazione



Non scaricare lo stress lavorativo in casa: privilegia l’intimità fisica e la presenza affettiva per mantenere la complicità. Dal 6 in poi il tono diventa più romantico e intenso: approfittane per sorprendere il partner con gesti concreti.

Single



Osserva il lavoro e la cerchia di amici: un incontro sensuale e intrigante potrebbe nascere lì. Anche se la storia non promette sempre durata, vale la pena tentare — le migliori chance arrivano rischiando un poco.

Carriera / Finanze



Giove favorisce una crescita collegata al lavoro: l’orizzonte professionale si amplia e la tua fonte di reddito può potenziarsi. Plutone ti spinge ad affermarti con profondità: definisci cosa vuoi davvero e canalizza l’energia in modo strategico.

