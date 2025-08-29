Oroscopo del mese

29 Agosto 2025

Oroscopo Acquario settembre 2025

Oroscopo Acquario, settembre 2025: Un mese di introspezione e nuove scoperte

Settembre si apre con un’energia intensa e riflessiva. Il Sole in Vergine fino al 22, insieme a Mercurio attivo dal 2 al 18, ti spinge a guardarti dentro e a fare chiarezza su ciò che va trasformato. Alcuni cambiamenti potrebbero rivelarsi inevitabili, ma Marte in Bilancia fino al 21 ti dona forza e coraggio: agirai nel tuo miglior interesse, sapendo mantenere equilibrio e determinazione. Plutone, ancora nel tuo segno, amplifica il tuo carisma: gli altri ti vedono più forte e magnetico che mai.

L’amore ti accompagna con dolcezza e intensità. Nella prima parte del mese sentirai il bisogno di armonia, di pace e di complicità. Dal 19, però, le emozioni si faranno più accese e potresti oscillare tra slanci passionali e momenti di gelosia: cerca di non farti sopraffare. In coppia, le prime tre settimane saranno positive, fatte di desideri condivisi e gesti affettuosi; dopo il 22, lo stress lavorativo rischia di interferire, quindi impara a non riversarlo nella vita privata.

Per i single, settembre porta occasioni sorprendenti: Urano dal 7 potrebbe offrirti un incontro capace di cambiare radicalmente il tuo percorso affettivo. Fino al 18 cercherai stabilità, ma dal 19 in poi la passione prenderà il sopravvento: un colpo di fulmine non è da escludere.

Sul piano professionale e finanziario, Saturno dal 2 ti invita a rivedere il bilancio e a consolidare ciò che conta davvero. Evita spese superflue e pensa al lungo termine. Dopo il 19, grazie a Venere e Giove, non è esclusa un’entrata economica positiva, forse legata a un investimento o a un’opportunità bancaria. Il lavoro resta stabile, ma dopo il 22 servirà prudenza: qualche tensione con i colleghi va gestita con calma per non compromettere i risultati.

