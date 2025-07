Home

31 Luglio 2025

Oroscopo Ariete agosto 2025, fuoco nel cuore e testa sulle spalle

Agosto si presenta come un mese energico, ispirato, ma non privo di qualche piccola sfida relazionale. Con il Sole nel Leone fino al 22 e Mercurio attivo per tutto il mese — e per giunta di nuovo diretto dall’11 — l’amore e la creatività saranno in primo piano. Se hai figli, il rapporto con loro si arricchirà di complicità e spirito ludico; se sei in cerca di ispirazione, questo cielo ti riempirà di idee brillanti.

Il primo decano riceve gli influssi di Saturno e Nettuno, una combinazione che ti sospinge tra idealismo e realismo: la tua sfida sarà trovare l’equilibrio tra ciò che sogni e ciò che è possibile. Urano nei Gemelli ti dona velocità mentale, prontezza e una straordinaria capacità di innovazione: le tue intuizioni piaceranno e potrebbero aprire strade inaspettate. Giove e Venere, soprattutto per chi è nato nel secondo decano, suggeriscono evoluzioni nella vita domestica o cambiamenti legati alla casa: magari non sarà esattamente ciò che avevi immaginato, ma porterà stabilità.

Il tuo pianeta guida, Marte, ti sostiene con vigore fino al 6, poi passa in Bilancia e le dinamiche con gli altri iniziano a farsi più complesse. Ti sentirai come se gli altri ti chiedessero un po’ troppo, o come se ogni passo fosse da negoziare. Mantieni la calma: a fine mese ritroverai la tua marcia.

Dal punto di vista sentimentale, l’inizio del mese è acceso e stimolante: sei magnetico, coinvolgente, pieno di desiderio. Tuttavia, dopo il 6, potresti diventare un po’ troppo dominante o impaziente nei rapporti. Attenzione a non voler controllare tutto, lascia spazio all’altro e vedrai che l’intesa migliorerà. Se sei in coppia, il tuo spirito focoso sarà fonte di passione, ma anche di possibili attriti: valorizza le differenze senza combatterle. Un po’ di tenerezza in più farà miracoli.

Se sei single, preparati a sorprese. Urano potrebbe innescare un incontro improvviso, magari proprio dove meno te lo aspetti. Sarai attratto da chi stimola la tua mente prima ancora del cuore. Dopo l’11, non esitare a dire di sì a inviti, uscite o situazioni inaspettate: la fortuna ama i coraggiosi.

Sul lavoro, Saturno e Nettuno nel tuo cielo ti aiutano a costruire con calma e visione. Il rischio sarà quello di voler correre troppo o di voler dimostrare sempre qualcosa. Rallenta e punta alla qualità: i tuoi pensieri saranno illuminati, la tua creatività sarà richiesta e apprezzata. Dopo l’11, potresti anche avanzare una richiesta economica o proporre un progetto con buone chance di successo.

