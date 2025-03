Home

29 Marzo 2025

Oroscopo Ariete aprile 2025: sensibile e intuitivo grazie ai pianeti nel segni d’acqua

Aprile 2025

Panorama Generale

Aprile sarà un mese di grande energia e cambiamento per te. L’influenza dei pianeti in segni d’acqua ti renderà più sensibile e intuitivo, soprattutto in amore. Il Sole in Ariete fino al 19, accompagnato da Nettuno, ti spingerà a vivere con grande passione e a perseguire i tuoi obiettivi con coraggio e determinazione.

Amore e Relazioni

Venere in Pesci per tutto il mese ti renderà più dolce e empatico.

Mercurio in Pesci fino al 15 favorirà le tue intuizioni, ma attenzione agli errori di valutazione se agisci d’impulso.

Marte in Leone dal 18 potrebbe portare a discussioni accese. Mantieni la calma e la riflessione.

Carriera e Finanze

Giove in Gemelli ti aiuterà a cogliere le opportunità che ti si presenteranno, grazie anche alla potenza rigeneratrice di Plutone in Acquario.

Il Sole in Toro dal 19, in congiunzione con Urano e in buon aspetto con Saturno in Pesci, potrebbe portare cambiamenti positivi, come un nuovo lavoro o il successo di un progetto a lungo ambito.

In Sintesi

Aprile sarà un mese di grande trasformazione per l’Ariete. Sarai spinto a vivere con passione, a perseguire i tuoi sogni e a cambiare il mondo.

