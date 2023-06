Home

Oroscopo: Ariete, luglio 2023

30 Giugno 2023

Oroscopo: Ariete, luglio 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

AMORE:

Il mese di luglio si presenta favorevole per il tuo segno in amore, grazie alla presenza di Giove e Urano in ariete, che ti rendono più entusiasta, originale e indipendente. Potresti vivere momenti di gioia e di novità con il tuo partner, oppure fare nuove conoscenze se sei single. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle esperienze avventurose o a viaggiare con la persona amata. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe invece darti una maggiore dolcezza o una maggiore intimità con il tuo partner. Verso la fine del mese, l’ingresso di Venere, Marte e Mercurio in leone potrebbe favorire la passione, la seduzione e la comunicazione con la persona amata.

LAVORO:

Il mese di luglio sarà positivo per il tuo segno in ambito lavorativo, grazie al sostegno di Saturno in acquario, che ti regala determinazione, disciplina e concretezza. Potresti svolgere delle attività stabili, sicure o consolidate, oppure dedicarti a dei progetti a lungo termine o a delle responsabilità importanti. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a espandere i tuoi orizzonti o a entrare in contatto con persone o ambienti diversi. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe darti l’opportunità di iniziare una nuova collaborazione o un nuovo incarico. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo impulsivo o aggressivo, perché potresti entrare in conflitto con i tuoi colleghi o superiori.

DENARO:

Il mese di luglio sarà abbastanza favorevole per il tuo segno anche in materia di denaro, grazie all’influenza di Mercurio, che fino al 9 luglio sarà in gemelli, poi passerà in cancro e infine in leone. Questo ti regalerà intelligenza, versatilità e adattabilità. Potresti ricevere delle entrate extra o dei guadagni derivanti dalla tua attività o dalla tua inventiva. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle spese per i tuoi viaggi o i tuoi studi. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe portarti a fare delle spese per la tua casa o la tua famiglia. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo superficiale o distratto, perché potresti commettere degli errori o delle sviste.

