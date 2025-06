Home

Oroscopo Ariete luglio 2025: casa, cuore e nuovi inizi

29 Giugno 2025

Luglio 2025 per te, caro Ariete, sarà un mese incentrato su fondamenta solide: la casa, la famiglia, i progetti duraturi. Il Sole in Cancro fino al 22, accompagnato per tutto il mese da Giove, ti chiede di guardare dentro le tue mura, sia quelle fisiche che emotive. Potresti sentirti più coinvolto del solito in faccende domestiche o nella gestione di dinamiche familiari che richiedono pazienza e ascolto. Qualche turbolenza con i tuoi cari è possibile, ma non temere: Mercurio in Leone ti offre una comunicazione brillante e carismatica, perfetta per sciogliere tensioni — a patto di non forzare i toni, soprattutto dopo il 18, quando Mercurio diventa retrogrado.

Marte, tuo pianeta guida, transita nella meticolosa Vergine e ti rende estremamente attento ai dettagli: sei efficiente, dinamico, ma anche più metodico del solito. Ottimo periodo per sistemare tutto ciò che ti stava sfuggendo di mano. Intanto Saturno e Nettuno ti aiutano a dare struttura e significato profondo alle tue emozioni. Potresti sentire il desiderio di voltare pagina, di riscrivere alcune parti della tua vita con più consapevolezza. Dal 22, il Sole entra nel Leone e accende il tuo settore affettivo: creatività, amore e voglia di brillare. Le amicizie saranno importanti, ma non superficiali: ti circonderai solo di chi è autentico.

Panorama sentimentale

Venere, già dal 4, porta un’aria leggera e serena nel tuo cuore: i tuoi sentimenti saranno giocosi, ma non frivoli. Se da una parte desideri divertirti e vivere emozioni senza troppe sovrastrutture, dall’altra c’è una passione nascosta e più profonda che pulsa sotto la superficie. Lasciati andare, ma non sbandierare tutto ai quattro venti: un po’ di mistero ti renderà ancora più affascinante.

In coppia: se siete insieme da tempo, il mese scorrerà tranquillo, tra gesti semplici e momenti di dolcezza autentica. Se la relazione è giovane, godrete di una bella intesa fatta di sensualità e parole affettuose. Dopo il 18, evita discussioni inutili: le parole potrebbero sfuggirti e ferire senza volerlo.

Single: la chiave è il gruppo. Gli amici saranno fondamentali per presentarti qualcuno o farti vivere situazioni nuove. Dal 22, l’atmosfera si scalda: un incontro può trasformarsi in qualcosa di più, specie per chi è nato nel primo decano. Sii diretto ma non troppo impetuoso: conquista con eleganza.

Carriera / Finanze

Il settore professionale appare stabile e ordinato. L’impegno costante che stai mettendo comincia a dare frutti tangibili, anche se forse non immediati. Se stai valutando operazioni immobiliari, come la vendita di una casa, procedi con attenzione: leggi ogni clausola, ogni dettaglio, e chiedi consiglio se necessario. Niente ti sfuggirà se resti lucido e ben organizzato. L’estate ti offre l’occasione per fare spazio, dentro e fuori.

