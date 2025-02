Oroscopo Ariete marzo 2025: forza persuasiva e idee fervide

Panoramica Generale

Fino al 20 marzo: Il Sole in Pesci ti invita a pazientare e a riflettere. Il cielo non ti spingerà verso la luce.

Dal 1 al 29 marzo: Mercurio nel tuo segno ti darà una grande forza persuasiva e idee fervide, ma essendo retrogrado dal 15 marzo, è consigliato prendersi del tempo per fare scelte importanti.

Dal 2 al 29 marzo: Venere nel tuo segno, retrograda dal 2 marzo, ti inviterà ad analizzare i tuoi sentimenti e le tue attrazioni. Non affrettare le cose!

Marte in Cancro: Porterà energia stimolante, ma forse un po’ discordante, alla tua casa. La diplomazia sarà la tua migliore arma.

Giove: Ti supporterà, i tuoi amici saranno presenti e i tuoi rapporti di vicinato o fraterni saranno ottimi.

Nettuno: Entrerà nel tuo segno il 30 marzo, potenziando la tua voglia di inseguire i tuoi sogni, rispettando quelli degli altri.

Panorama Sentimentale

Venere in casa tua: Accentuerà il tuo carisma e la tua voglia di amare. Esprimi l’amore da tutti i pori della pelle, ma fai attenzione, perché dal 2 marzo potresti incontrare un ostacolo. La persona che ti interessa è libera?

Dal 15 marzo: Fai attenzione alle tue parole e alle tue decisioni. Non lasciarti trasportare dall’impulsività.

In una Relazione

Marte in Cancro: Potrebbe causare un po’ di impazienza o aggressività.

Venere nel tuo segno: Ti darà voglia di amare e conquistare.

Il tuo partner dovrà essere tollerante e tenero per addomesticare il tuo temperamento impetuoso.

Single

Diventerai ciò che desideri, ma non avrai una mappa per l’amore dolce. Le tue strategie dovranno essere seducenti, dolci e le tue parole piacevoli, altrimenti potresti ritrovarti ancora solo il mese prossimo!

Carriera / Finanze

Il tuo comportamento sul lavoro oscillerà tra un approccio diretto e un pizzico di diplomazia, il che potrebbe disorientare i tuoi partner o associati.

Venere: Potrebbe facilitare un’entrata di denaro.

Giove: Agevolerà i tuoi contatti più produttivi.

Le tue azioni saranno guidate dalle emozioni, cerca di mantenere la calma.

Gli altri segni

