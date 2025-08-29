Oroscopo del mese

29 Agosto 2025

Oroscopo Ariete settembre 2025

Oroscopo Ariete settembre 2025: Energia e fascino in primo piano

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Settembre per te, si apre con una forte volontà di assumerti le tue responsabilità e di affrontare con serietà gli impegni quotidiani. Le energie della Vergine, con Sole e Mercurio attivi dal 2 al 22, ti aiuteranno a ritrovare concentrazione, chiarezza mentale e un ritmo di vita più sereno.

Marte, il tuo pianeta guida, si posiziona di fronte al tuo segno fino al 22, rendendoti combattivo e a volte un po’ nervoso; cerca di mantenere calma e diplomazia, soprattutto nei rapporti intimi o contrattuali, evitando di accendere conflitti inutili.

Dal 22 in poi, Marte entra nello Scorpione e ti dona un carisma magnetico, quasi ipnotico: il tuo fascino sarà al massimo e il dinamismo diventerà un’arma potente nelle relazioni come nel lavoro.

A casa, la serenità sarà possibile, anche se qualche piccolo disaccordo non è escluso. Per fortuna, Giove e Saturno in buon aspetto contribuiranno a mantenere stabile il clima generale, mentre il settore delle amicizie e delle collaborazioni appare vivace e creativo.

Sul piano sentimentale, il mese promette intensità. Dal 1 al 19 vivrai un amore appassionato, pronto a occupare buona parte dei tuoi pensieri: ti dedicherai con cura ai dettagli e saprai coccolare chi ami.

Dal 19, invece, la tua sensualità si farà più forte, ma i sentimenti tenderanno a interiorizzarsi: la sfida sarà trovare un equilibrio armonioso tra cuore e corpo. Se sei in coppia, settembre ti chiede impegno: non lasciare che il lavoro ti assorba completamente, ma ritaglia spazi di tenerezza e complicità.

Fino al 18, il tuo trasporto emotivo sarà di grande sostegno alla relazione, e il partner sentirà la tua presenza appassionata. Se sei single, le opportunità di incontro saranno alte nella prima parte del mese, soprattutto frequentando ambienti culturali o sportivi; dopo il 19, invece, potresti scoprire una sorpresa inaspettata vicino a casa.

Sul fronte professionale e finanziario, Marte ti renderà determinato a migliorare la tua posizione materiale. Non mancheranno occasioni per incrementare il patrimonio, soprattutto attraverso piccole speculazioni o scelte astute più che dal lavoro ordinario.

La carriera si manterrà stabile, con margini di crescita: dalla seconda metà del mese, la tua diplomazia e la capacità di gestire i rapporti interpersonali potrebbero favorire un riconoscimento o addirittura un aumento. In definitiva, settembre ti invita a unire impegno e passione, trasformando la tua energia in conquiste concrete e relazioni appaganti.

Il mese di settembre 2025 per gli altri segni

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Ariete settembre 2025