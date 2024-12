Oroscopo Bilancia 2025 

Home

24 Dicembre 2024

Inizia l’anno con Giove a tuo favore, un transito che prosegue dal 2024 e che ha portato maggiore fiducia in te stesso e nella tua capacità di affrontare situazioni complesse. Tuttavia, Saturno e Nettuno in Pesci hanno reso alcuni momenti più difficili, soprattutto per quanto riguarda le questioni familiari e personali. La buona notizia? Tra giugno e agosto, Saturno trascorrerà un breve periodo in Ariete, portando sollievo e maggiore chiarezza. Ma attenzione: il pianeta tornerà in Pesci a settembre, chiedendoti un ultimo sforzo di consapevolezza, soprattutto se appartieni alla terza decade.

Questa sarà una fase di chiusura e trasformazione: decisioni importanti, situazioni da risolvere o vecchi schemi da abbandonare troveranno il loro spazio nella seconda metà dell’anno. Con Saturno e Nettuno congiunti in Ariete durante l’estate, sentirai il richiamo di un nuovo inizio, di un capitolo inedito della tua vita. Preparati: nel 2026 Saturno sarà stabilmente in Ariete, favorendo cambiamenti strutturali che renderanno la tua vita più autentica e serena. Grazie a Urano e Plutone, il 2025 ti regalerà energia e sostegno nelle scelte, soprattutto se sei nato a maggio. Sarà l’anno del coraggio, della crescita e della felicità che scegli di costruire.

Amore

Il 2025 si prospetta un anno positivo per l’amore, con Venere che a febbraio entra in Ariete, portando una ventata di novità e passione. Nuovi incontri, flirt intriganti e, per alcuni, una storia importante che potrebbe nascere dal nulla sono tra le possibilità più probabili. Anche le relazioni già avviate godranno di un rinnovato entusiasmo: Venere in un segno di fuoco favorirà l’intimità e riaccenderà la passione, portando nuove scintille anche in rapporti un po’ spenti.

Se appartieni alla terza decade, Saturno in posizione dissonante potrebbe portare una maggiore responsabilità o la necessità di rivedere i fondamenti di una relazione. In alcuni casi, potrebbe significare affrontare la realtà di un rapporto che non funziona più. Tuttavia, Saturno invita a scelte consapevoli, spingendoti a cercare legami autentici e duraturi. Per chi è single, i primi mesi dell’anno potrebbero essere ricchi di sorprese, con incontri che lasceranno il segno. Una cosa è certa: il 2025 sarà un anno di svolta emotiva, dove cuore e mente lavoreranno in sintonia per costruire relazioni più significative.

Lavoro

Saturno, Urano e le eclissi influenzeranno in modo significativo la tua vita professionale, spingendoti a fare scelte importanti e talvolta radicali. Le eclissi, in particolare, potrebbero portare eventi imprevedibili che ti spingeranno verso un cambiamento. Se il tuo lavoro non ti soddisfa più, il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per rivoluzionare il tuo percorso.

Urano, tra luglio e novembre, ti stimolerà a cercare una maggiore libertà e indipendenza, magari attraverso un nuovo ruolo, un trasferimento o un progetto imprenditoriale. Tuttavia, con Saturno in quadratura per la terza decade, sarà fondamentale mantenere prudenza nelle questioni burocratiche e finanziarie. Evita spese superflue e acquisti impulsivi: la stabilità economica sarà una priorità. Per chi è nato a maggio, Urano favorirà l’innovazione e l’originalità: uscire dagli schemi sarà la chiave per il successo.

Benessere e vitalità

Il 2025 inizia con un po’ di stanchezza e incertezza, soprattutto per chi appartiene alla terza decade, a causa di Saturno in posizione contraria. Tuttavia, la situazione migliorerà gradualmente grazie al supporto di Venere, Marte e Urano. Da febbraio a giugno, Venere in Ariete ti aiuterà a riscoprire il tuo fascino e il tuo sex appeal, migliorando la fiducia in te stesso. Ad aprile, Marte in Leone ti regalerà energia, grinta e tono muscolare, rendendo il mese di maggio uno dei periodi migliori per la tua forma fisica e la tua vitalità.

Tra giugno e agosto, Saturno e Nettuno in Ariete porteranno stabilità e serenità, almeno per le prime decadi. Ma con il ritorno di Saturno in Pesci a settembre, dovrai fare attenzione alla salute, sia fisica che mentale. Limita eccessi come alcol, stress e uscite notturne, privilegiando invece un’alimentazione equilibrata e momenti di riposo. Gli ultimi mesi dell’anno saranno decisivi per trovare un nuovo equilibrio e chiudere il 2025 con una rinnovata consapevolezza di te stesso e delle tue potenzialità.

