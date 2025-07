Home

Oroscopo Bilancia agosto 2025, non sarete mai soli, eventi, inviti e nuovi contatti

31 Luglio 2025

Il mese di agosto ti mette al centro di un vortice relazionale, cara Bilancia. Le energie in Leone, attive fino al 22, accendono il settore amicale e ti rendono magnetica nei contesti sociali. Non sarai mai sola: eventi, inviti, nuovi contatti e progetti collettivi renderanno vivace la tua estate. Dopo l’11, la comunicazione sarà ancora più scorrevole, fluida e naturale, permettendoti di esprimere te stessa senza fraintendimenti.

Dal 6, Marte nel tuo segno ti regala una dose extra di energia, iniziativa e fascino: è il momento di prendere l’iniziativa in ogni ambito, con coraggio e leggerezza. Le relazioni intime guadagnano spessore grazie all’influenza di Saturno e Nettuno, che ti spingono a cercare stabilità e autenticità, soprattutto nelle unioni durature o nei rapporti professionali stretti. È tempo di mettere da parte le ambiguità e costruire qualcosa di serio, maturo e duraturo.

Plutone, ora in Acquario, soffia vento di rinnovamento sul primo decano: se sei genitore o hai a che fare con figli o amori importanti, potresti vivere una fase trasformativa, profonda e consapevole. Intanto, la congiunzione tra Venere e Giove ti protegge sul lavoro, aiutandoti a distendere tensioni e a portare avanti cambiamenti desiderati. Il mese si chiude con una vena studiosa e riflessiva: forse stai valutando un corso, un ritorno agli studi o nuove competenze.

In amore, la tua naturale eleganza farà meraviglie. Dopo il 6, la tua sensualità sarà irresistibile, ma ricorda: le parole pesano. Fino all’11, scegli con cura come esprimere i tuoi sentimenti. In coppia, desideri stabilità ma senza vincoli soffocanti: la chiave sarà una comunicazione sincera e rispettosa. Se sei single, gli amici o un evento improvviso potrebbero innescare un incontro folgorante. Dal 6, sarai piena di entusiasmo e attrattiva: chi potrebbe davvero resisterti?

In ambito economico e professionale, il tuo fascino funziona: dal 1 al 24 potresti ottenere appoggi, promozioni o nuovi incarichi. Attenta ai contratti: leggi ogni riga, perché Urano potrebbe portare sorprese – buone, se sei preparata.

