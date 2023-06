Home

30 Giugno 2023

Oroscopo: Bilancia luglio 2023

Oroscopo di luglio 2023 per la Bilancia

Bilancia (23 settembre – 23 ottobre): il mese di luglio 2023 sarà un periodo di armonia e di equilibrio per i nati sotto il segno della Bilancia. Il vostro pianeta dominante, Venere, vi regalerà una grande bellezza e una forte eleganza, che vi renderanno affascinanti e amabili. Sarete anche influenzati da Marte in Leone, che vi darà una spinta di energia e di vitalità, ma anche di orgoglio e di ambizione. Dovrete quindi essere pronti a esprimere il vostro potenziale e a realizzare i vostri desideri, senza perdere il vostro senso della giustizia e della diplomazia.

AMORE:

in amore, le Bilance potranno vivere delle relazioni serene e soddisfacenti, grazie alla presenza di Venere e Marte in Leone, che rafforzeranno il vostro legame con il vostro partner o con la persona che vi interessa. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà sentire speciali e che apprezzerà il vostro charme e il vostro stile. Se siete in coppia, potrete consolidare la vostra relazione con il vostro partner, magari organizzando una cena romantica o un regalo originale. Fate però attenzione a non essere troppo vanitosi o esigenti, perché potreste creare delle incomprensioni o dei dissapori.

LAVORO:

in ambito lavorativo, le Bilance potranno ottenere dei risultati eccellenti e delle gratificazioni, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone nel corso del mese. Questo pianeta vi aiuterà a comunicare efficacemente le vostre idee e a collaborare con i vostri colleghi o con i vostri clienti. Potrete anche sfruttare l’energia di Marte in Leone, che vi spingerà a essere più proattivi e determinati, ma anche più competitivi e ambiziosi. Non abbiate paura di mettervi in mostra o di rivendicare i vostri meriti, perché potreste ottenere dei riconoscimenti o delle promozioni.

DENARO:

in materia di denaro, le Bilance dovranno essere equilibrate e moderate, perché potrebbero dover affrontare delle spese impreviste o delle tentazioni irresistibili. Venere in Leone vi renderà infatti più generosi e spendaccioni, ma anche più propensi a comprare o a regalare cose belle e preziose. Cercate di essere più razionali e prudenti, e di evitare le spese superflue o gli investimenti rischiosi. Potrete però contare sulla Luna piena in Sagittario del 3 luglio e sulla Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle opportunità o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

