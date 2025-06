Home

Oroscopo Bilancia luglio 2025: l’armonia si cerca dentro e fuori

29 Giugno 2025

Per la Bilancia, luglio 2025 si presenta come un mese in cui l’equilibrio – da sempre il tuo ideale – passa attraverso il confronto autentico con gli altri. Non potrai prendere decisioni importanti ignorando il parere altrui, che si tratti del partner o di un collaboratore. Con Saturno e Nettuno opposti al tuo segno, l’universo ti spinge a chiarire chi è davvero con te, chiedendoti sincerità e profondità nei legami. Le energie in Cancro ti danno slancio per ambire a qualcosa di più, ma attenzione a non forzare i tempi o superare i limiti delle persone attorno a te.

Marte in Vergine, silenzioso ma presente, ti rende un punto di riferimento per chi ha bisogno: sarai altruista, quasi eroico, più propenso ad aiutare che a brillare. Dal 7 in poi, con Venere che incontra Urano, il cuore si fa impaziente e ribelle: desideri un amore che sappia stupire e liberare, un legame profondo ma non soffocante. Dopo il 22, con il Sole e Mercurio in Leone, le amicizie e i progetti di gruppo si accendono: qui troverai un terreno fertile per nuove idee, alleanze, sogni condivisi. Intanto, Plutone inizia un lento ma potente lavoro sul tuo modo di amare e creare: primo decano, preparati a una trasformazione interiore che farà emergere il tuo lato più autentico.

Panorama sentimentale

L’amore si colora di leggerezza e complicità dopo il 4, quando Venere accende la tua voglia di calore, gioco, scambio. Tuttavia, i desideri più profondi restano in bilico tra il bisogno di riservatezza e quello di sacrificarsi per l’altro. È fondamentale comunicare apertamente, specialmente con chi già condivide la tua quotidianità: parole sincere, anche se imperfette, saranno più efficaci del silenzio.

In coppia: entro il 22 cerca di lasciarti alle spalle eventuali tensioni legate al lavoro, così da goderti appieno la relazione. I sentimenti ci sono, forti e veri, ma potresti faticare a lasciarti andare completamente nella sfera fisica. Prova a superare questa esitazione: il desiderio condiviso è un modo per consolidare l’unione.

Single: se appartieni al primo decano, Plutone potrebbe riservarti un incontro che scava in profondità, lasciandoti spiazzato ma affascinato. Venere e Urano, dal canto loro, portano una brezza di romanticismo idealista e possibilità di colpi di fulmine improvvisi. Le occasioni non mancheranno: lasciati guidare, ma senza perdere l’equilibrio.

Carriera / Finanze

Saturno e Nettuno influenzano il tuo settore dei contratti e delle collaborazioni: potrebbero esserci cambiamenti in corso o una ristrutturazione imminente. Leggi tutto con attenzione, rifletti bene prima di firmare: i tuoi interlocutori potrebbero essere rigidi, ma condividete il medesimo bisogno di stabilità. Se gestisci il confronto con diplomazia, da questa fase può nascere una partnership solida e duratura. Le finanze si mantengono stabili, senza scossoni: una sicurezza che ti permetterà di respirare con fiducia.

