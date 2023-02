Home

Oroscopo, Bilancia marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo

28 Febbraio 2023

Oroscopo, Bilancia marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

marzo 2023

Oroscopo, Bilancia marzo 2023. Amore, lavoro denaro

AMORE: Il mese di marzo porta con sé alcune sfide per la vita amorosa dei nativi della Bilancia. L’opposizione tra Venere e Urano il 30 marzo potrebbe portare a una situazione imprevista che potrebbe destabilizzare la relazione. Tuttavia, la posizione di Venere in Toro a partire dal 16 marzo indica un periodo di maggiore stabilità e concretezza nelle relazioni amorose. La Luna Piena del 7 marzo potrebbe portare un momento di tensione, ma potrebbe anche essere un momento per chiarire alcuni malintesi.

LAVORO: La presenza di Saturno nel segno dei Pesci indica un periodo in cui potrebbero verificarsi alcune difficoltà nel lavoro. Tuttavia, la quadratura tra Mercurio e Marte il 17 marzo potrebbe portare un momento di maggiore dinamismo e creatività. La quadratura tra Venere e Plutone il 16 marzo potrebbe portare alcune tensioni con i colleghi, ma il sestile tra Venere e Saturno il 17 marzo potrebbe portare una maggiore stabilità.

DENARO: La presenza di Marte nel segno del Cancro a partire dal 25 marzo potrebbe portare alcune spese impreviste. Tuttavia, il trigono tra Marte e Saturno il 30 marzo potrebbe portare un momento di maggiore stabilità finanziaria. L’opposizione tra Venere e Urano il 30 marzo potrebbe portare alcune spese impreviste, quindi è importante prestare attenzione alle spese e ai bilanci.

In generale, il mese di marzo per la Bilancia sarà un periodo di alti e bassi, con alcune sfide da superare. Tuttavia, la posizione favorevole di Venere potrebbe portare un momento di maggiore stabilità nelle relazioni amorose e lavorative. È importante prestare attenzione alle spese e ai bilanci per evitare situazioni finanziarie difficili.

#bilancia #oroscopo #bilanciamarzo2023

