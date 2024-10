Home

Oroscopo Bilancia novembre 2024: opportunità stimolanti

29 Ottobre 2024

Il mese di novembre ti regala una nuova energia e una serie di opportunità stimolanti che promettono di risollevarti dagli sforzi recenti. Il transito di Marte in Leone, che inizia il 5, dissolve gli ostacoli che ti hanno rallentato, permettendoti di progredire senza più compromessi o sacrifici. È come se un vento favorevole iniziasse a soffiare, spingendoti verso una fase di riconoscimento e apprezzamento per i tuoi talenti. Grazie alla presenza di Giove in Gemelli, nuove occasioni di crescita si prospettano all’orizzonte, molte delle quali di prestigio. Il supporto di Mercurio in Sagittario, attivo dal 3 al 30, amplifica ulteriormente questo clima positivo: il tuo entourage è colmo di entusiasmo e fiducia nei tuoi confronti, rendendo più agevole prendere decisioni importanti.

Tuttavia, è fondamentale che tu sia rigoroso nella selezione delle offerte. Questo periodo abbonda di possibilità, ma alcune potrebbero rivelarsi meno stabili di quanto appaiono. Mantieni un approccio selettivo per evitare piani irrealistici che potrebbero portare delusioni.

Sentimenti

In coppia: In amore, novembre è diviso in due fasi. Fino al 12, Venere in Sagittario ti regala un’atmosfera frizzante e romantica, facendoti sentire su una piccola nuvola. Ti senti fortunato e appagato, come se avessi trovato una sintonia ideale con il partner. Dopo il 12, con il passaggio di Venere in Capricorno, la quotidianità può tornare con più insistenza, introducendo qualche piccola sfida. Tuttavia, grazie a Mercurio in Sagittario, puoi mantenere un sano margine di libertà e leggerezza, utile per superare i piccoli imprevisti che potrebbero emergere. Accogli i cambiamenti con serenità, senza lasciarti sopraffare dalle preoccupazioni: saprai trovare l’equilibrio ideale per mantenere viva la complicità di coppia.

Single: Per i cuori solitari, il mese di novembre promette incontri stimolanti. Tuttavia, qualcosa che inizia sotto i migliori auspici potrebbe improvvisamente sembrare meno stabile. Mercurio ti invita a non preoccuparti eccessivamente, ma piuttosto a mantenere vive le connessioni create di recente. Coltiva le nuove conoscenze, scambia opinioni e idee, e se senti il bisogno di cambiare aria, concediti qualche piccola fuga per riflettere. Potresti scoprire che, con un po’ di pazienza, questa connessione inizia a prendere una piega interessante e inaspettata.

Carriera e finanze

Il fronte professionale si prospetta ricco di successi e supporto. In questa fase, il tuo desiderio di crescere e fare progressi incontra ben pochi ostacoli. Giove in Gemelli e l’energia del Sagittario ti favoriscono notevolmente, specialmente dal 21 con l’ingresso del Sole e dal 2 al 30 con Mercurio in ottima posizione. Questi transiti sostengono le tue ambizioni, rendendoti particolarmente abile nel gestire trattative o negoziati con partner e istituzioni, e nel portare avanti progetti in sospeso. Marte in Leone ti offre l’appoggio di figure influenti, e se hai un caso da discutere o una missione importante, questo mese tutto sembra essere a tuo favore.

Il ritorno di Plutone in Acquario il 19, inoltre, allevia eventuali tensioni accumulate, rinnovando la tua creatività e il tuo spirito innovativo. Approfitta di questo periodo favorevole per sviluppare le tue idee e per far valere il tuo punto di vista, mantenendo sempre un approccio pragmatico e responsabile.

