29 Agosto 2025

Oroscopo Bilancia, settembre 2025

Oroscopo Bilancia, settembre 2025: Casa, cuore e carriera in primo piano

Settembre per te, gioca tra affari familiari, scelte immobiliari e responsabilità lavorative che non mancheranno di tenerti impegnato. Le energie della Vergine, con il Sole fino al 22 e Mercurio dal 2 al 18, accendono i riflettori sulla tua casa: qualunque sia la situazione, ti verrà chiesto di comunicare con chiarezza, di trovare soluzioni pratiche e di mantenere un equilibrio tra doveri e relazioni.

Urano nel tuo segno, soprattutto per il primo decano, ti dona un ritmo frenetico e tanta vitalità, ma occhio a non trasformare il dinamismo in nervosismo: gestisci le energie con consapevolezza. Fino al 18, il tuo lato relazionale è particolarmente piacevole e spontaneo; dopo, Venere porta dolcezza e armonia proprio nella tua sfera familiare.

Marte in Bilancia fino al 21 ti rende caloroso e attento con figli e amori, mentre dal 22, entrando in Scorpione, sposta la tua attenzione sul lavoro e sulla voglia di concretizzare obiettivi. Saturno nei Pesci ti invita a costruire con disciplina il tuo percorso professionale, soprattutto se appartieni al primo decano. Non mancherà il sostegno degli amici, che ti aiuteranno a mantenere alto il morale. La fine del mese si preannuncia intensa e passionale.

In amore, anche se il bisogno di libertà rimane forte, avrai voglia di coccolare chi ti sta accanto e di dimostrare affetto.

La tua doppia natura saprà trovare un equilibrio tra autonomia e dedizione: dal 19 al 30, la comunicazione diventa un’arma preziosa, mentre dal 1° al 21 Marte ti regala passionalità e magnetismo. Se sei in coppia, il segreto sarà bilanciare spazi personali e momenti esclusivi con il partner: dopo il 22, la relazione sarà al centro delle tue priorità. Se sei single, le stelle ti sorridono: Sole, Venere, Marte e Mercurio creano un cocktail ideale per farti credere nelle tue potenzialità e attrarre una persona speciale. Uscite sociali, incontri culturali o ambienti vivaci potrebbero rivelarsi terreno fertile per una nuova conoscenza importante.

Sul fronte delle finanze, Plutone potrebbe portare un guadagno significativo, un’entrata capace di alleggerire qualche preoccupazione. Saturno, però, richiede attenzione al primo decano: niente spese impulsive, meglio pianificare. Giove sostiene il tuo patrimonio, in particolare per il secondo decano, e ti offre l’occasione di far crescere il tuo reddito principale. Approfittane per dare più stabilità alla tua vita economica.

