Oroscopo: Cancro luglio 2023

30 Giugno 2023

Oroscopo: Cancro luglio 2023

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

AMORE:

Il mese di luglio si presenta contrastato per il tuo segno in amore, a causa della presenza di Venere e Marte in leone, che ti rendono più esigente, geloso e impulsivo. Potresti vivere momenti di tensione o di crisi con il tuo partner, oppure sentirti insoddisfatto o frustrato se sei single. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle scelte importanti o a cambiare radicalmente il tuo atteggiamento. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe invece darti una nuova speranza o una nuova occasione di amore. Verso la fine del mese, l’ingresso di Mercurio in leone potrebbe favorire il dialogo e la comprensione con la persona amata.

LAVORO:

Il mese di luglio sarà positivo per il tuo segno in ambito lavorativo, grazie al sostegno di Nettuno in pesci, che ti regala creatività, intuizione e sensibilità. Potresti svolgere delle attività artistiche, umanitarie o spirituali, oppure dedicarti a dei progetti che ti appassionano e ti gratificano. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a viaggiare o a entrare in contatto con persone o culture diverse. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe darti l’opportunità di iniziare una nuova collaborazione o un nuovo incarico. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo emotivo o influenzabile, perché potresti subire delle pressioni o delle manipolazioni.

DENARO:

Il mese di luglio sarà abbastanza favorevole per il tuo segno anche in materia di denaro, grazie all’influenza di Urano in ariete, che ti aiuta a innovare e a sperimentare nuove soluzioni. Potresti ricevere delle entrate impreviste o dei guadagni derivanti dalla tua inventiva o dalla tua originalità. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle spese per i tuoi hobby o i tuoi interessi. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe portarti a fare delle spese per il tuo benessere o la tua salute. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo impulsivo o imprudente, perché potresti perdere del denaro o fare degli errori.

