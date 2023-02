Home

Oroscopo, Cancro marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

28 Febbraio 2023

Oroscopo, Cancro marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

Marzo 2023

Oroscopo, Cancro marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

Amore: Con la Luna piena in Vergine del 7 marzo, potresti sentirti un po’ inquieta/o nella tua relazione o alla ricerca di un nuovo amore. Tuttavia, con Venere che si muove in direzione diretta nel tuo settore delle relazioni, potresti sentire di essere finalmente in grado di prendere decisioni importanti nella tua vita amorosa. La Venere in opposizione con Urano del 30 marzo potrebbe portare alcuni cambiamenti imprevisti, quindi cerca di essere aperta/o al cambiamento e di ascoltare il tuo cuore.

Lavoro:

Con il Sole che entra nel segno dell’Ariete il 20 marzo, potresti sentirti motivata/o a fare grandi cose nel tuo lavoro o nella tua carriera. Tuttavia, la quadratura del Sole con Marte del 16 marzo potrebbe portare alcune difficoltà sul lavoro, quindi cerca di mantenere la calma e di affrontare le sfide con determinazione. Il sestile del Sole con Plutone del 20 marzo potrebbe portare opportunità di crescita nella tua carriera.

Denaro:

La Venere in opposizione con Giove del 2 marzo potrebbe portare alcune difficoltà finanziarie, ma con Marte che entra nel segno del Cancro il 25 marzo, potresti trovare nuove opportunità finanziarie. Tuttavia, la Venere in quadratura con Lilith del 23 marzo potrebbe portare alcune tensioni nelle tue finanze, quindi cerca di mantenere un’attitudine positiva e di fare scelte finanziarie oculate.

In generale, questo mese potrebbe essere un po’ turbolento, ma con un po’ di pazienza e di positività, potresti superare tutte le sfide che incontrerai e raggiungere i tuoi obiettivi. Buona fortuna!

