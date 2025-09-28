Home

Oroscopo Cancro ottobre 2025: entusiasmo, grinta e una capacità magnetica di coinvolgere gli altri

28 Settembre 2025

Ottobre porta con sé un forte accento sulla tua vita familiare e sugli affari legati alla casa. Fino al 23, le energie celesti ti invitano a occuparti delle radici, dei rapporti domestici o di questioni immobiliari: entro fine mese potresti ricevere una bella notizia o riuscire a risolvere un conflitto che si trascinava da tempo. Il tuo agire sarà guidato dai sentimenti e da desideri intensi, che troveranno sostegno nelle influenze positive di Saturno: alcune decisioni prese ora potranno avere effetti duraturi e benefici. Giove regala al secondo decano entusiasmo, grinta e una capacità magnetica di coinvolgere gli altri nei tuoi progetti. Tuttavia, in ambito professionale, Nettuno potrebbe creare qualche illusione o disguido: resta vigile, soprattutto intorno al 20, quando una rivelazione o un evento potrebbero aprirti gli occhi su qualcosa che avevi trascurato. Dopo il 13 nascerà in te il bisogno di un cambiamento significativo, mentre dal 24 l’amore tornerà al centro dei tuoi pensieri.

Panorama sentimentale

Fino al 13, Venere ti sostiene nel comunicare apertamente i tuoi sentimenti: sarà più facile dire ciò che provi e rafforzare i legami. Nella seconda parte del mese potresti invece sentirti un po’ più vulnerabile o incerto, ma niente che tu non possa gestire. Marte, sempre intenso, accende i tuoi desideri e ti aiuta a capire cosa vuoi davvero e con chi viverlo.

In una relazione

Ottobre promette grande passione: la tua energia fisica e affettiva sarà al massimo, pronta a ravvivare la vita di coppia. Dal 1 al 13 godrai di una comunicazione fluida e spontanea, che ti permetterà di rafforzare la complicità con il partner e vivere il vostro nido in totale armonia.

Single

Sarai intraprendente e caloroso, con tutte le carte in regola per cambiare il tuo stato sentimentale. Punta a una comunicazione autentica e diretta, soprattutto dopo il 6, alternando momenti di brillantezza intellettuale a gesti più teneri e affettivi. Mostrati per ciò che sei: la sincerità sarà la tua arma vincente.

Carriera / Finanze

Plutone protegge il tuo settore economico e apre prospettive interessanti: un investimento o un affare potrebbe portarti un guadagno inatteso dopo il 13, in particolare se appartieni al primo decano. Attenzione però alle dinamiche professionali: leggi con cura contratti o accordi e non affidarti al caso. Giove ti sostiene infondendoti fiducia e coraggio nelle scelte finanziarie e lavorative.

