Oroscopo: Capricorno, agosto 2023

28 Luglio 2023

Oroscopo del mese di Agosto 2023 per il segno del Capricorno

Amore:

Con la luna piena nel tuo segno il 2 agosto, potresti sentire un’ondata di emozioni intense e profonde. Questo sarà un momento ideale per esprimere i tuoi sentimenti al partner e per creare una connessione ancora più forte. Verso metà mese, con la luna nuova in Leone il 16 agosto, potresti provare una maggiore passione e romanticismo, ma dovrai fare attenzione a non lasciare che l’orgoglio interferisca nella tua relazione. Dopo il 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti sentirsi più combattivo e incline a discutere, quindi cerca di mantenere la calma e la pazienza.

Lavoro:

Con Mercurio nel segno del Leone, sarai dotato di una grande capacità di comunicazione e creatività. Questo ti aiuterà a esprimere le tue idee in modo chiaro e a farti notare nel tuo ambiente professionale. Tuttavia, con Saturno nel segno dell’Acquario, potresti sentirsi un po’ sopraffatto dalle responsabilità e dai compiti, ma grazie alla tua determinazione e disciplina, riuscirai a gestire tutto con successo.

Denaro:

Con Venere nel segno del Leone fino al 12 agosto, potresti sentirti più incline a fare spese e a concederti qualche piacere. Tuttavia, dal 13 agosto, quando Venere entra in Cancro, dovrai essere più attento alle tue finanze e cercare di risparmiare. Dopo il 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti trovare nuove opportunità per migliorare la tua situazione finanziaria e aumentare i tuoi guadagni.

