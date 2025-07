Home

Oroscopo Capricorno agosto 2025, autorevolezza e carisma in ambito lavorativo e personale

31 Luglio 2025

Ad agosto, caro Capricorno, il cielo ti regala un mix di intensità e voglia di condivisione. Il Sole e Mercurio in Leone, fino al 22, amplificano il tuo carisma: brilli, attiri l’attenzione, la tua voce viene ascoltata. Sia in ambito lavorativo che personale, hai un’aura di autorevolezza che ti rende magnetico. Nei primi giorni del mese, il tuo spirito idealista ti guida con grazia; dal 6 in poi, però, emerge la tua ambizione naturale. Se sei al lavoro, agisci con diplomazia; se sei in vacanza, concediti il lusso di rallentare e assaporare la vita.

Venere e Giove in Cancro proteggono la sfera affettiva, rendendo i rapporti stabili e ricchi di tenerezza. Le relazioni importanti – di coppia o associative – sono favorite. Tuttavia, Saturno e Nettuno, in aspetto dissonante dal segno dell’Ariete, potrebbero sollevare questioni familiari o immobiliari, specie per i nati nel primo decano. Serviranno pazienza e sensibilità per superare eventuali tensioni domestiche.

In amore, il cielo ti vizia. Se sei in coppia, l’intimità cresce, il clima è sensuale e protettivo, anche se qualche complicazione familiare rischia di invadere lo spazio di coppia. Il consiglio? Difendi la vostra complicità. Se sei single, tra il 1 e il 25 le occasioni d’incontro sono molte: potresti sentire da subito il desiderio di costruire qualcosa di solido. Dal 23, con il Sole in Vergine, tutto diventa più chiaro e coerente con i tuoi ideali.

Sul piano finanziario, Plutone agisce in profondità: una revisione delle tue entrate potrebbe essere in corso, specie per il primo decano. Potresti riconsiderare le tue fonti di reddito, con l’obiettivo di renderle più solide o significative. Fortunatamente, Giove e Venere ti offrono supporto nelle trattative e nei contratti. Non perdere la fiducia: stai costruendo qualcosa che resisterà nel tempo.

