Oroscopo: Capricorno, luglio 2023

30 Giugno 2023

Oroscopo di luglio 2023 per il Capricorno

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il mese di luglio 2023 sarà un periodo di consolidamento e di realizzazione per i nati sotto il segno del Capricorno.

Il vostro pianeta dominante, Saturno, vi darà la forza e la determinazione di portare avanti i vostri progetti e di raggiungere i vostri obiettivi, ma vi chiederà anche di essere più flessibili e aperti al cambiamento.

Sarete anche influenzati da Giove e Urano in Ariete, che vi porteranno delle novità e delle opportunità, ma anche delle sfide e delle sorprese. Dovrete quindi essere pronti ad adattarvi alle situazioni e a cogliere le occasioni che si presenteranno.

AMORE:

in amore, i Capricorno potranno vivere delle relazioni stabili e durature, grazie alla presenza di Venere e Marte in Leone, che rafforzeranno il vostro legame con il vostro partner o con la persona che vi interessa.

Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore e che condividerà i vostri valori e i vostri interessi. Se siete in coppia, potrete approfondire la vostra intimità e la vostra complicità, magari organizzando una vacanza romantica o una serata speciale. Fate però attenzione a non essere troppo rigidi o esigenti, perché potreste creare delle tensioni o dei distacchi.

LAVORO:

in ambito lavorativo, i Capricorno potranno ottenere dei risultati soddisfacenti e delle gratificazioni, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone nel corso del mese.

Questo pianeta vi aiuterà a comunicare efficacemente le vostre idee e a dimostrare le vostre competenze, sia nel campo della comunicazione che in quello della creatività.

Potrete anche contare sull’energia di Giove e Urano in Ariete, che vi apriranno delle porte o vi faranno scoprire dei nuovi orizzonti, se sarete disposti a uscire dalla vostra zona di comfort. Non abbiate paura di esplorare o di imparare qualcosa di nuovo, perché potreste arricchire il vostro curriculum e la vostra esperienza.

DENARO:

in materia di denaro, i Capricorno dovranno essere prudenti e oculati, perché potrebbero dover affrontare delle spese impreviste o delle difficoltà economiche.

Saturno in Acquario vi richiederà infatti di essere più attenti alla gestione del vostro denaro e di evitare le spese superflue o gli investimenti rischiosi. Cercate di risparmiare il più possibile e di pianificare le vostre entrate e le vostre uscite con criterio.

Potrete però beneficiare delle due Lune del mese, la Luna piena in Sagittario del 3 luglio e la Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle occasioni o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

