Oroscopo, Capricorno marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

28 Febbraio 2023

Marzo 2023

AMORE: Per i Capricorno single, il mese di marzo potrebbe portare nuove conoscenze interessanti, ma sarà necessario prestare attenzione per non essere troppo esigenti o critici. Per quelli già in coppia, potrebbero esserci alcune tensioni e difficoltà di comunicazione a causa delle influenze negative di Mercurio e Nettuno, quindi sarà importante cercare di mantenere la calma e parlare apertamente dei propri sentimenti. Verso la fine del mese, con Venere in opposizione con Urano, potrebbe esserci un po’ di agitazione nella sfera amorosa.

LAVORO: Nel lavoro, il mese di marzo potrebbe essere un periodo di grande attività e progressi. Grazie alle influenze positive di Urano e Plutone, ci potrebbero essere nuove opportunità di crescita e sviluppo professionale. Tuttavia, attenzione alla quadratura di Mercurio con Marte e Nettuno, che potrebbe portare confusione o difficoltà di comunicazione sul posto di lavoro. Sarà necessario fare attenzione alle relazioni con i colleghi e ai dettagli importanti.

DENARO: Per quanto riguarda le finanze, il mese di marzo potrebbe essere altalenante. Con Venere in opposizione con Giove e Chirone, ci potrebbe essere la tendenza a spendere più del dovuto o a fare acquisti impulsivi. È importante rimanere consapevoli delle proprie finanze e fare scelte oculate. Verso la fine del mese, con il trigono del Sole con Lilith, potrebbe esserci la possibilità di ottenere guadagni inaspettati o opportunità finanziarie interessanti.

