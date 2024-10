Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Oroscopo Capricorno novembre 2024: liberi da pressioni e turbolenze del passato

Oroscopo del mese

29 Ottobre 2024

Oroscopo Capricorno novembre 2024: liberi da pressioni e turbolenze del passato

Oroscopo Capricorno novembre 2024: liberi da pressioni e turbolenze del passato

Novembre ti offre un po’ di tregua. Dal 4, Marte si sposta dal Cancro al Leone, attenuando le tensioni e liberandoti da quella pressione che hai percepito intensamente negli ultimi tempi. Se nei mesi scorsi hai affrontato situazioni turbolente, ora puoi lasciartele alle spalle e guardare al futuro con più serenità.

L’energia di Marte in Leone ti invita a prendere iniziative originali e ad affrontare le questioni rimaste in sospeso in modo creativo. Il 19, Plutone abbandona temporaneamente il tuo segno per tornare in Acquario, segnando una fase di liberazione. Insieme a Venere, che il 12 lo segue, potresti sentire una forte spinta verso un cambiamento sostanziale: vuoi finalmente risolvere vecchie questioni e migliorare la tua vita.

Il Sole in Scorpione ti dà il supporto necessario per trasformare le aree che necessitano di una vera rivoluzione. Con il contributo di Saturno in Pesci, ogni cambiamento avverrà in modo naturale e graduale, evitando forzature. Avanza a piccoli passi verso una nuova versione di te stesso, rimuovendo lentamente ma con determinazione ciò che non ti rappresenta più.

Sentimenti

In coppia: Finalmente le richieste e le aspettative del partner si affievoliscono, lasciandoti spazio per riflettere sul rapporto in maniera più lucida. Questo è il momento giusto per affrontare eventuali incomprensioni o episodi di tensione che si sono accumulati. Con calma e con un approccio positivo, puoi proporre attività o esperienze condivise per sciogliere il ghiaccio. Lascia che i sentimenti tornino in primo piano e dedica più attenzione ai momenti di intimità, rafforzando così il legame.

Single: Plutone in Acquario, assieme a Venere che lo raggiunge il 12, predispone il terreno per incontri davvero speciali. Sei alla ricerca di una connessione autentica, e questo mese le stelle ti portano vicine a qualcuno che può fare breccia nel tuo cuore. Se hai vissuto qualche malinteso o disillusione nei mesi scorsi, Venere si incarica di facilitare la riconciliazione e creare un contesto più sereno. Approfitta di questa energia e apriti a nuove possibilità: potrebbe nascere qualcosa di duraturo.

Carriera e finanze

La partenza di Plutone il 19 alleggerisce la tua situazione lavorativa, mentre Saturno in Pesci, attivo dal 15, ti infonde una nuova fiducia e una maggiore stabilità emotiva. Questo mese, l’attenzione è rivolta al rinnovamento: ti viene chiesto di lasciare andare vecchie abitudini e di agire per assicurarti un futuro più solido. Grazie al supporto di Marte in Leone dal 4, sei stimolato a prendere decisioni strategiche che proteggano i tuoi interessi a lungo termine. Non temere di guardare lontano: c’è un futuro promettente che ti aspetta, e Giove nella tua area professionale richiede un impegno autentico. Fai del tuo meglio per mantenere alta la tua motivazione: le possibilità di ottenere riconoscimenti o avanzamenti di carriera sono concrete, e questo è il momento di dimostrare le tue capacità.

Oroscopo Capricorno novembre 2024: liberi da pressioni e turbolenze del passato

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci