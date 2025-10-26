Home

Oroscopo Capricorno Novembre 2025: collaborazioni preziose e nuove consapevolezze

26 Ottobre 2025

Panorama generale

Novembre porta progressi tangibili nei tuoi progetti e nelle tue collaborazioni, caro Capricorno. Le potenti energie dello Scorpione ti spingono a unirti ad altri in un’iniziativa comune: che sia amichevole, sindacale o solidale, la tua determinazione farà la differenza.

Giove, in opposizione al tuo segno, favorisce la stabilità di contratti e unioni, soprattutto per chi appartiene all’ultimo decano. Saturno e Nettuno ti invitano a una riflessione più profonda, aiutandoti a dare un senso spirituale o etico alle tue azioni.

Fino al 18 potresti sentirti meno fluido nel comunicare: le parole sembrano dormire dentro di te, ma dal 19 in poi la tua voce torna chiara e incisiva. Marte, dal 5, ti spinge ad agire per il bene degli altri — potresti trovarti coinvolto in attività di supporto o volontariato che ti arricchiranno interiormente.

Urano, sempre benevolo, promette una bella sorpresa dopo l’8: forse un riconoscimento creativo, un incontro amoroso o una gioia legata a un figlio. Nella carriera, il tuo fascino naturale apre porte e smussa tensioni. Verso fine mese, il bisogno di introspezione si farà sentire: ritagliati momenti di silenzio per rigenerarti.

Panorama sentimentale

Fino al 6 cerchi serenità e tenerezza, poi il cuore si apre al mondo e agli amici, quasi a voler condividere affetto in ogni direzione. I desideri oscillano tra slanci intensi e fasi più contenute: l’equilibrio arriverà dopo il 19, quando saprai esprimerti con maggiore sicurezza.

In una relazione

Un passo importante potrebbe consolidare la coppia: convivenza, matrimonio o un impegno ufficiale sono nell’aria. Dal 6, Venere accende la tua passione con dolcezza, aiutandoti a esprimere sentimenti profondi anche se resti un po’ riservato. La comunicazione sincera sarà la chiave per far crescere il rapporto.

Single

Dopo l’8, un colpo di fulmine o un ritorno inatteso dal passato potrebbe sorprenderti e cambiare tutto. Gli amici diventano preziosi intermediari d’amore: accetta inviti, partecipa a eventi, esci e vivi. Il destino si muove quando tu ti muovi.

Carriera / Finanze

Plutone nel tuo segno, soprattutto per il primo decano, ti spinge a trasformare la tua vita materiale. Potresti rivedere la tua fonte di reddito o pensare a un nuovo percorso professionale più in linea con la tua evoluzione interiore. Giove sostiene accordi legali e contrattuali: ciò che firmi ora può consolidarti per lungo tempo. Il tuo intuito e la tua serenità saranno le tue migliori guide.

Oroscopo Capricorno Novembre 2025

