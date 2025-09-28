Oroscopo Capricorno ottobre 2025, un mix di sfide e opportunità che ti spingono a dare il meglio di te
Ottobre si apre con un mix di sfide e opportunità che ti spingono a dare il meglio di te. Il Sole fino al 23, insieme a Mercurio fino al 6 e a Venere fino al 13, illumina il tuo settore professionale: le tue competenze saranno riconosciute, ma potrebbero emergere divergenze con la gerarchia. La chiave sarà affrontarle con diplomazia e chiarezza.
Dal 7 in poi, Mercurio agevola i tuoi scambi e potrai contare sul sostegno dei colleghi. Marte ti infonde un dinamismo combattivo che ti permetterà di avanzare con determinazione. Il tuo stato d’animo resta serio e intuitivo: saprai farti le domande giuste per trovare le risposte che ti servono.
Dopo il 23, grazie al favore di Giove, i tuoi progetti prenderanno nuovo slancio e i contratti, soprattutto per il secondo decano, potrebbero portare risultati promettenti. Anche un’associazione amichevole o professionale è in arrivo. In ambito familiare, prima del 20, dedica attenzione e pazienza per mantenere l’equilibrio.
Panorama sentimentale
L’ideale affettivo resta forte e ti accompagna con passione fino al 13, quando Venere e Marte in buon aspetto accendono desideri intensi e comunicativi. Potresti sentire il bisogno di ufficializzare una relazione o scoprire che è il partner a volerlo fare: aprire il dialogo sarà fondamentale.
In una relazione
Ottobre porta complicità e momenti piacevoli. Evita discussioni legate alla casa e avrai tutte le possibilità di rafforzare il legame. Alcune coppie potrebbero pensare a un impegno legale, mentre le relazioni più recenti troveranno gioia in uscite e attività condivise.
Single
Le occasioni d’incontro non mancheranno, specialmente in contesti associativi, sindacali o ecologici. Attenzione però a non fermarti solo all’aspetto carnale: se cerchi l’amore con la A maiuscola, questo mese può offrirti occasioni preziose, grazie al sostegno di Saturno e Giove.
Carriera / Finanze
Plutone porta trasformazioni profonde nella tua economia: il reddito principale potrebbe cambiare in modo irreversibile, ma avrai la forza di gestire questo processo graduale. Giove, dal canto suo, apre opportunità contrattuali: assicurati che ogni accordo sia davvero a tuo vantaggio.
