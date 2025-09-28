Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Oroscopo Capricorno ottobre 2025, un mix di sfide e opportunità che ti spingono a dare il meglio di te

Oroscopo del mese

28 Settembre 2025

Oroscopo Capricorno ottobre 2025, un mix di sfide e opportunità che ti spingono a dare il meglio di te

Oroscopo Capricorno ottobre 2025, un mix di sfide e opportunità che ti spingono a dare il meglio di te

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ottobre si apre con un mix di sfide e opportunità che ti spingono a dare il meglio di te. Il Sole fino al 23, insieme a Mercurio fino al 6 e a Venere fino al 13, illumina il tuo settore professionale: le tue competenze saranno riconosciute, ma potrebbero emergere divergenze con la gerarchia. La chiave sarà affrontarle con diplomazia e chiarezza.

Dal 7 in poi, Mercurio agevola i tuoi scambi e potrai contare sul sostegno dei colleghi. Marte ti infonde un dinamismo combattivo che ti permetterà di avanzare con determinazione. Il tuo stato d’animo resta serio e intuitivo: saprai farti le domande giuste per trovare le risposte che ti servono.

Dopo il 23, grazie al favore di Giove, i tuoi progetti prenderanno nuovo slancio e i contratti, soprattutto per il secondo decano, potrebbero portare risultati promettenti. Anche un’associazione amichevole o professionale è in arrivo. In ambito familiare, prima del 20, dedica attenzione e pazienza per mantenere l’equilibrio.

Panorama sentimentale

L’ideale affettivo resta forte e ti accompagna con passione fino al 13, quando Venere e Marte in buon aspetto accendono desideri intensi e comunicativi. Potresti sentire il bisogno di ufficializzare una relazione o scoprire che è il partner a volerlo fare: aprire il dialogo sarà fondamentale.

In una relazione

Ottobre porta complicità e momenti piacevoli. Evita discussioni legate alla casa e avrai tutte le possibilità di rafforzare il legame. Alcune coppie potrebbero pensare a un impegno legale, mentre le relazioni più recenti troveranno gioia in uscite e attività condivise.

Single

Le occasioni d’incontro non mancheranno, specialmente in contesti associativi, sindacali o ecologici. Attenzione però a non fermarti solo all’aspetto carnale: se cerchi l’amore con la A maiuscola, questo mese può offrirti occasioni preziose, grazie al sostegno di Saturno e Giove.

Carriera / Finanze

Plutone porta trasformazioni profonde nella tua economia: il reddito principale potrebbe cambiare in modo irreversibile, ma avrai la forza di gestire questo processo graduale. Giove, dal canto suo, apre opportunità contrattuali: assicurati che ogni accordo sia davvero a tuo vantaggio.

Oroscopo Capricorno ottobre 2025, un mix di sfide e opportunità che ti spingono a dare il meglio di te

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci