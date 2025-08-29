Oroscopo del mese

29 Agosto 2025

Oroscopo Capricorno, settembre 2025

Oroscopo Capricorno, settembre 2025: Evoluzione, nuove sfide e passione

Settembre ti porta voglia di crescere, di formarti o addirittura di cambiare direzione. Le energie della Vergine, con il Sole attivo fino al 22 e Mercurio fino al 18, alimentano il tuo idealismo e ti spingono ad ampliare i tuoi orizzonti. Tuttavia, Marte in Bilancia fino al 21 crea tensioni sul lavoro: evita conflitti sterili e concentrati su ciò che conta davvero. Dal 23, con Marte in Scorpione, troverai invece supporto nel tuo solido giro di amicizie, che saprà incoraggiarti e offrirti nuove opportunità.

Giove, in buon aspetto, favorisce un’unione che può diventare ufficiale o un contratto lavorativo da consolidare, soprattutto per chi appartiene al secondo decano. In famiglia, però, Nettuno può portare incertezze o ambiguità: chiarisci ogni dettaglio e non lasciare spazio a malintesi. Nel complesso, il morale resta alto e la quotidianità ti sorprende con qualche novità stimolante. Dopo il 23, la carriera occuperà gran parte dei tuoi pensieri, spingendoti a pianificare con ambizione.

In amore, l’intensità non manca. Fino al 19 potresti oscillare tra dichiarazioni appassionate e slanci un po’ eccessivi: attenzione a non confondere seduzione con conquista forzata. Intorno al 20, ritroverai dolcezza e naturalezza, esprimendo il tuo lato più sensibile e affettuoso. In coppia, la comunicazione sarà ottima e il legame si rafforzerà, ma fino al 18 evita atteggiamenti possessivi: proporre con delicatezza è meglio che imporre. Per i single, gli astri annunciano incontri promettenti, forse persino il ritorno di qualcuno dal passato, magari con una differenza d’età significativa. Dopo il 22, le amicizie potrebbero rivelarsi decisive nel presentarti un nuovo amore.

Sul piano professionale e finanziario, Giove favorisce contratti e accordi positivi, mentre Plutone ti invita a rivalutare il tuo budget e a usare le risorse con prudenza. L’ambizione è forte e ti spingerà a puntare in alto. Dopo il 7, la sfera lavorativa potrà riservare sorprese improvvise: resta flessibile per trasformarle in opportunità.

