Oroscopo del giorno, domenica 11 maggio 2025. Nuova energia per Ariete,Sagittario, avete bisogno di una pausa, Scorpione risplende tra i segni, giornata strana per Acquario 

10 Maggio 2025

L’oroscopo del giorno, domenica 11 maggio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In questa domenica sentite un’energia nuova bussare alla vostra porta, grazie a Venere che continua a esaltare il vostro fascino naturale. Tuttavia, la Luna in Scorpione potrebbe confondere un po’ i vostri sentimenti o mettervi di fronte a una conversazione emotivamente intensa. Cercate di non opporre resistenza a ciò che emerge: ogni confronto è un’occasione per crescere, anche se all’inizio può far male. Non è il momento per rimandare scelte importanti, specie se riguardano la vostra vita personale o una questione familiare che continua a restare in sospeso. La sensazione di essere in salita sarà presente, ma non è una punizione: è un’opportunità per misurare la vostra forza. La chiave oggi è la pazienza. Ritagliatevi dei momenti per stare da soli e recuperare lucidità. Fate attenzione anche alla comunicazione sul lavoro: un tono troppo diretto potrebbe essere frainteso. Se invece riuscirete a tenere a bada l’impulsività, la serata potrebbe offrirvi un risvolto interessante, anche in ambito sentimentale. Una telefonata, un messaggio, o uno sguardo inaspettato potrebbero riaccendere una fiamma o portare una nuova curiosità. Non tiratevi indietro: il destino, oggi, ha bisogno che vi facciate trovare pronti.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il Sole e Mercurio nel vostro segno continuano a rafforzare le vostre idee, donandovi una notevole lucidità mentale. Tuttavia, la Luna oggi vi guarda di traverso e non è detto che tutto fili liscio come speravate. Potreste trovarvi a dubitare delle scelte fatte di recente, in amore o sul lavoro. Ma il dubbio non è sempre un nemico: a volte serve proprio per riportarci sulla strada più giusta. Questa domenica vi invita a rallentare e a fare chiarezza. Alcuni legami sembrano in crisi, ma forse è solo questione di comunicazione. Non isolatevi, anche se tendete a farlo quando qualcosa vi turba. C’è bisogno di dialogo sincero, specie con chi vi è più vicino. Sul piano emotivo, cercate di essere meno rigidi: anche chi vi ama può sbagliare. A livello fisico, evitate sforzi eccessivi e tenete sotto controllo piccoli fastidi, magari legati alla schiena o alla digestione. In compenso, potrebbe esserci un’intuizione che vi guida verso una scelta positiva per il futuro. Riorganizzate i vostri spazi, buttate via ciò che non vi serve più, dentro e fuori di voi. Anche l’amore ha bisogno di un terreno pulito per rifiorire.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete come una spugna oggi, pronti ad assorbire ogni stimolo che vi circonda. Giove alimenta la vostra curiosità, mentre Mercurio vi aiuta a incanalare le energie mentali in progetti concreti. Avete molte idee in testa, ma forse ancora non avete trovato il modo migliore per metterle in pratica. La giornata si presenta densa di pensieri, riflessioni, ma anche piccoli momenti di consapevolezza. Le emozioni si faranno sentire più del solito: qualcuno potrebbe farvi una domanda scomoda o mettervi davanti a un vostro limite. Niente paura: è proprio affrontando ciò che ci mette a disagio che si cresce davvero. In ambito familiare, vi sentite più compresi, soprattutto se di recente ci sono stati malintesi. È una giornata utile per chiarire, per mettere le basi per una nuova intesa. Attenzione però a non strafare: il vostro entusiasmo va dosato, altrimenti rischiate di disperdere energie preziose. La sera sarà perfetta per una telefonata lunga, per scrivere un messaggio che rimandate da troppo tempo o per fare ordine tra vecchie carte. Anche l’amore oggi può riservare una sorpresa, se solo vi aprirete all’ascolto dell’altro senza il filtro del giudizio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa domenica si apre sotto il segno dell’intensità. La Luna in Scorpione risveglia il vostro mondo interiore, rendendovi estremamente sensibili ma anche straordinariamente percettivi. Sentite tutto, vedete tutto, anche ciò che gli altri cercano di nascondere. Marte in Leone vi dà però la forza di reagire, di prendere in mano situazioni che vi hanno fatto soffrire in passato. È una giornata importante, anche se potrebbe partire in sordina. Sentirete crescere dentro di voi il desiderio di dire la verità, di liberarvi da un peso. Se ci sono emozioni trattenute da troppo tempo, oggi potrebbero venire a galla. Ma non abbiate paura: liberarvi è il primo passo per guarire. Sul fronte domestico ci sono cose da sistemare, piccoli lavori o anche incombenze rimandate da tempo. Affrontatele con calma, senza stress. Qualcuno vicino a voi potrebbe offrirvi un aiuto inaspettato. Approfittate del pomeriggio per fare una passeggiata o per dedicarvi a un’attività rilassante. È anche una buona giornata per iniziare un progetto personale o prendere una decisione legata alla salute. In amore, non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità: chi vi ama davvero le saprà accogliere con dolcezza.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Finalmente una tregua. Dopo giorni agitati, questa domenica vi offre la possibilità di ritrovare un po’ di calma. Marte vi dà energia e spinta all’azione, mentre Venere in Ariete accende il vostro charme e vi rende irresistibili. Tuttavia, la Luna in Scorpione vi mette davanti a qualche tensione familiare o a un’emozione che non riuscite a spiegare del tutto. C’è una parte di voi che vorrebbe lasciarsi andare, ma l’orgoglio vi frena. Provate a metterlo da parte, almeno per oggi. Se c’è una persona con cui avete discusso, fate un passo: non è debolezza, è coraggio. Sul piano pratico, vi sentite pronti a riorganizzare qualcosa che vi sta a cuore: può essere un progetto, un viaggio, un cambiamento nella routine. Seguite l’intuito: oggi funziona meglio di mille ragionamenti. In amore siete desiderosi di qualcosa di profondo, ma fate attenzione a non pretendere troppo. Ogni storia ha i suoi tempi. Il consiglio delle stelle è chiaro: non forzate nulla, ma siate presenti e autentici. La sera porta una ventata di leggerezza, magari grazie a una chiacchierata o a un incontro piacevole.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La giornata di oggi vi invita a mollare un po’ la presa. Siete sempre così rigorosi, attenti, precisi… ma ogni tanto anche voi avete bisogno di lasciarvi andare e accettare che non tutto può essere controllato. La Luna vi aiuta a sbloccare un pensiero ricorrente che vi tormentava da giorni. Finalmente si apre uno spiraglio e riuscirete a vedere una via d’uscita dove prima c’era solo nebbia. Sul fronte emotivo, però, potreste sentirvi ancora in bilico, tra il desiderio di chiarezza e il timore di esporsi troppo. Permettetevi di essere vulnerabili. Anche i più forti hanno bisogno di un abbraccio. Se ci sono tensioni in famiglia o sul lavoro, cercate il dialogo, ma scegliete con cura il momento. Una persona più giovane potrebbe sorprendervi con una richiesta o una riflessione: ascoltatela. Anche se credete di sapere cosa è giusto, oggi è importante fare spazio a prospettive diverse. In amore, chi è in coppia deve superare una fase di stallo. I single, invece, potrebbero fare un incontro curioso, non necessariamente decisivo, ma comunque stimolante. Bevete molta acqua e fate attenzione a mal di testa o piccoli disturbi legati alla cervicale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La domenica si apre con un senso di sollievo. Avete vissuto giorni complessi, in cui vi siete sentiti traditi o fraintesi. Ma oggi l’aria cambia: qualcosa vi spinge a credere di nuovo nelle possibilità che vi aspettano. Non lasciate che le delusioni passate vi impediscano di aprirvi al presente. La vostra eleganza e il vostro equilibrio tornano protagonisti: chi vi sta accanto lo noterà e ne sarà attratto. Sul piano pratico, è un’ottima giornata per riorganizzare gli spazi o per sistemare delle incombenze lasciate in sospeso. Potreste ricevere un complimento sincero o un riconoscimento che vi darà grande soddisfazione. Non minimizzate: avete lavorato duro e meritate ogni parola gentile. In amore, la vostra capacità di ascoltare e comprendere sarà la chiave per rafforzare un legame. Chi è single, invece, potrebbe fare un incontro che smuove vecchie emozioni. Cercate di non analizzare tutto troppo: il cuore non segue sempre la logica. La sera regala relax e nuove idee. Annotatele: saranno utili nei prossimi giorni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

La Luna oggi è nel vostro segno e questo vi rende protagonisti assoluti di questa domenica. Ogni emozione si amplifica, ogni parola detta o ricevuta arriva al cuore con maggiore forza. È un momento delicato, ma anche prezioso, perché vi consente di guardarvi dentro con sincerità. Non ignorate ciò che sentite, anche se è scomodo o vi mette in crisi. È tempo di liberarvi di un rancore, di un vecchio pensiero che torna troppo spesso a bussare. A livello relazionale, possono emergere chiarimenti intensi, specialmente con persone con cui c’è stato un distacco o un’incomprensione. Siate onesti, ma anche comprensivi: chi vi sta davanti potrebbe non avere il vostro stesso coraggio nel dire la verità. Sul piano lavorativo, meglio non prendere decisioni oggi: il cuore parla forte, ma è meglio lasciare che la mente torni lucida prima di agire. Una notizia inattesa potrebbe sorprendervi, soprattutto se riguarda una questione legale o burocratica. In amore, siete irresistibili, ma anche un po’ provocatori: evitate di giocare troppo con i sentimenti altrui. La serata è perfetta per una confessione, per un gesto forte, o semplicemente per abbandonarsi a ciò che sentite senza paura.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Avete bisogno di una pausa dal mondo. Anche se siete sempre proiettati verso nuove avventure e amate tenervi impegnati, oggi sentite il bisogno di fermarvi e ritrovare voi stessi. La Luna vi spinge all’introspezione e vi chiede di ascoltare ciò che il vostro corpo e la vostra anima cercano di dirvi. Se da giorni portate avanti una stanchezza profonda, forse è arrivato il momento di ripensare alle vostre priorità. Non potete salvare tutti o essere ovunque. Dedicate la giornata a ciò che vi nutre veramente: un libro, una passeggiata nella natura, una chiacchierata sincera con un amico vero. In famiglia c’è bisogno di chiarezza: forse qualcuno si aspetta da voi più presenza o più disponibilità. In amore, chi è in coppia sente il bisogno di risintonizzarsi con l’altro, mentre i single possono vivere un momento di riflessione su ciò che cercano davvero. È un giorno ideale per meditare, per scrivere, per mettere ordine nei pensieri. Non cercate risposte fuori: oggi le troverete dentro di voi. Un sogno o un’intuizione notturna potrebbe aiutarvi a capire di più di quanto immaginate.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

La domenica vi trova determinati, come sempre, ma con una dolcezza diversa rispetto al solito. Avete voglia di concretezza, ma anche di relazioni autentiche, stabili. La Luna in Scorpione vi spinge a guardare con più intensità ai vostri legami, portandovi a chiedervi se le persone attorno a voi sono davvero quelle giuste. In amicizia o in amore, oggi è importante circondarsi solo di chi sa valorizzarvi. Basta rapporti freddi o ambigui: avete bisogno di verità. Se qualcosa vi ha ferito nei giorni scorsi, oggi potreste sentirne ancora l’eco, ma finalmente riuscirete a metterla in prospettiva. Sul fronte professionale, le idee sono buone, ma vanno condivise: non fate tutto da soli, anche se vi viene naturale. C’è qualcuno pronto ad aiutarvi, ma dovete aprirvi. Anche la famiglia ha bisogno della vostra attenzione: un genitore, un figlio o un fratello potrebbe cercare in voi un consiglio o un gesto di conforto. La sera è il momento migliore per rilassarsi: scegliete la compagnia giusta o, se preferite, un po’ di silenzio rigenerante. L’amore si rafforza nella sincerità: anche una piccola dichiarazione, fatta col cuore, può cambiare tutto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Giornata strana, sospesa tra il desiderio di fare e la voglia di staccare la spina. Siete mentalmente attivi, pieni di idee e intuizioni, ma il corpo oggi sembra chiedere riposo. La Luna vi invita a riflettere su alcune scelte fatte di recente, soprattutto in ambito lavorativo. Forse avete corso troppo, accettando responsabilità che ora vi pesano. Non è troppo tardi per rivedere i vostri impegni: ascoltatevi. Qualcosa nel vostro ambiente – casa, lavoro, amicizie – va ripensato, ristrutturato. In amore, chi è in coppia potrebbe sentire una lieve distanza, ma non fate drammi: è solo bisogno di ritrovare i propri spazi. I single invece potrebbero ricevere un messaggio interessante, forse da qualcuno del passato, forse da chi vi osserva da tempo. Attenzione ai segnali. La domenica è ottima per scrivere, creare, fantasticare: non sprecate queste vibrazioni con la noia. Se potete, dedicate tempo a un’attività artistica, manuale o a un piccolo viaggio fuori porta. La mente viaggia veloce, e ogni ispirazione va raccolta. Prendete nota delle idee che affiorano: tra poco potrebbero tornarvi utili più di quanto pensiate.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La Luna in Scorpione vi avvolge in una nuvola di emozioni profonde, intense, talvolta contraddittorie. Avete il cuore in subbuglio e la mente che vaga in mille direzioni. Ma non è confusione: è trasformazione. State cambiando pelle, dentro e fuori, e anche se il processo è faticoso, è necessario. Questa domenica vi invita a rallentare, a guardarvi dentro con tenerezza. Basta giudicarvi troppo severamente: avete fatto del vostro meglio, anche quando non è bastato. È tempo di perdonarsi. In amore c’è qualcosa che si muove: una connessione nuova, un’intesa che cresce, o una riapertura del dialogo. Se avete chiuso una storia di recente, ora cominciate a sentire che il dolore si sta trasformando in comprensione. Sul piano creativo siete ispirati: tutto ciò che riguarda arte, scrittura, musica vi può aiutare a esprimere ciò che non riuscite a dire a parole. Una persona lontana potrebbe tornare a farsi viva, o forse siete voi a sentire il desiderio di ricontattare qualcuno che ha avuto un ruolo importante nella vostra vita. Non trattenetevi. Anche le emozioni, per guarire, devono potersi muovere.

L’oroscopo del giorno domenica 11 maggio 2025 è a cura di Astrid

