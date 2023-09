Home

Oroscopo del giorno, domenica 17 settembre 2023

Oroscopo

17 Settembre 2023

Oroscopo del giorno, domenica 17 settembre 2023

Oroscopo del giorno, domenica 17 settembre 2023

Ariete

Oggi vi sentite in armonia con il vostro ambiente familiare e sociale, grazie al sostegno di Venere in Cancro e di altri pianeti che vi rendono calorosi, esuberanti e carismatici. Sapete come attirare l’attenzione e come coinvolgere gli altri nelle vostre iniziative. Potreste anche fare delle scelte importanti per il vostro futuro, basandovi sul vostro intuito e sulla vostra fiducia.

Toro

Oggi siete in ottima forma fisica e mentale, pronti a realizzare i vostri progetti e a godervi la vita. Urano nel vicino Ariete vi regala una dose extra di energia, creatività e originalità, che vi aiuta a stupire e a sorprendere chi vi sta vicino. Potreste vivere dei momenti di gioia e di divertimento con la famiglia o gli amici, magari organizzando una gita o una festa.

Gemelli

Oggi potreste avere qualche difficoltà a gestire i rapporti familiari, soprattutto con i vostri figli, che potrebbero essere ribelli, capricciosi o indisponenti. Cercate di mantenere la calma e di non reagire in modo impulsivo o aggressivo. Usate il dialogo e la diplomazia per risolvere le eventuali tensioni. Non lasciatevi influenzare da chi cerca di mettervi fretta o di condizionarvi.

Cancro

Oggi avete una grande lucidità e una buona capacità di trovare soluzioni pratiche ai problemi che vi si presentano. Il Sole in Leone vi aiuta a essere efficienti, organizzati e meticolosi in tutto quello che fate. Venere in Cancro invece vi rende più affascinanti, generosi e romantici nel campo sentimentale. Potreste vivere delle emozioni intense con il vostro partner o con una persona che vi piace.

Leone

Oggi siete al centro della scena, grazie alla vostra personalità solare, carismatica e autoritaria. Il Sole nel vostro segno vi aiuta a essere leader sia in famiglia che sul lavoro, dimostrando le vostre qualità e le vostre competenze. Venere in Cancro vi rende più attraenti, sicuri di voi e passionali nel campo amoroso. Potreste conquistare o sedurre chi vi interessa con il vostro fascino e il vostro spirito.

Vergine

Oggi siete i protagonisti della vostra famiglia, riuscendo a creare un clima di armonia, di collaborazione e di comprensione tra i vari membri. Avete una visione chiara e dettagliata di ogni situazione e sapete come gestire al meglio le risorse a vostra disposizione. Siete anche molto curiosi e interessati a tutto quello che vi circonda, cercando di apprendere sempre qualcosa di nuovo.

Bilancia

Oggi siete in ottimo umore, grazie alla positiva influenza di Luna e Marte. I due corpi astrali vi rendono più vivaci, dinamici e socievoli. Venere in Cancro vi regala anche una dose extra di benessere e fortuna, che vi spinge ad agire con determinazione e ottimismo. Potreste vivere delle situazioni piacevoli e stimolanti con le persone che amate o con quelle che incontrate per caso.

Scorpione

Oggi continuate a vivere un momento positivo, favorito da un buon allineamento planetario. Saturno in Acquario vi dona una speciale sintonia con le persone a cui volete bene, creando dei legami profondi e duraturi. Potreste anche ricevere dei segnali positivi dal destino, che vi incoraggiano a seguire i vostri sogni e le vostre aspirazioni.

Sagittario

Oggi siete pieni di gioia di vivere, grazie alla dolce Venere in Cancro, che esalta la vostra personalità esuberante, ottimista e avventurosa. Siete l’anima delle feste, dei ritrovi, degli incontri tra conoscenti vecchi e nuovi, cui partecipate con entusiasmo e simpatia. Potreste anche fare delle nuove conoscenze interessanti, che arricchiranno il vostro orizzonte.

Capricorno

Oggi siete in sintonia con il vostro elemento, la Terra, grazie al Sole in Leone e a Giove in Ariete, che vi rendono più stabili, sicuri e realisti. Avete un clima di fiducia, di rispetto e di concordia sia in famiglia che tra gli amici, riuscendo a creare dei rapporti solidi e duraturi. Potreste anche raggiungere dei risultati importanti nel campo professionale o personale.

Acquario

Oggi potreste avere qualche momento di incomprensione o di disaccordo in famiglia, causato da una mancanza di comunicazione o da una diversità di vedute. Urano in Ariete vi rende anche più nervosi e irrequieti del solito, facendovi sentire a disagio nelle situazioni troppo convenzionali o monotone. Cercate di essere più tolleranti e flessibili con gli altri e di non isolarvi troppo.

Pesci

Oggi potreste avere degli alti e bassi emotivi, dovuti alla presenza del Sole in Leone, che vi mette in contrasto con il vostro modo di essere sensibile, intuitivo e creativo. Potreste sentirvi frustrati o insoddisfatti di alcune situazioni o relazioni che non vi corrispondono. Cercate di non innervosirvi troppo e di trovare dei modi per esprimere la vostra personalità.

L’oroscopo è a cura di Astrid

