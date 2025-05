Oroscopo del giorno, domenica 18 maggio 2025. Silenzio e raccoglimento per Vergine Capricorno avete bisogno di una pausa, Pesci, confusione nelle emozioni

Home

Oroscopo del giorno

17 Maggio 2025

L’oroscopo del giorno, domenica 18 maggio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa domenica ti invita a rallentare il passo e a mettere da parte ogni tipo di affanno per riconnetterti con le tue vere esigenze emotive. Dopo giorni frenetici e intensi, oggi il cielo ti offre una pausa preziosa per ricaricare le batterie e coltivare ciò che ti nutre davvero. Le relazioni personali, soprattutto quelle più strette, tornano al centro del tuo mondo. Sarà il momento perfetto per ascoltare chi ami, magari anche per ricucire un rapporto che si era un po’ allentato. In amore, un piccolo gesto spontaneo – come un messaggio inatteso o una carezza al momento giusto – può riaccendere la scintilla o far nascere qualcosa di nuovo. I cuori solitari, invece, saranno irresistibilmente attratti da personalità fuori dagli schemi, originali e affascinanti nella loro unicità. Il lavoro può aspettare: se hai in mente un’idea brillante, annotala e lasciala decantare fino a lunedì. Oggi è il giorno del cuore, non della mente.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Oggi potresti sentire una spinta profonda a lasciarti alle spalle ciò che non serve più. Il passato bussa ancora, ma tu sei pronto a chiudergli la porta con decisione. La giornata porta occasioni per dialoghi chiarificatori, specie in ambito familiare, dove potrebbero emergere verità taciute che, una volta affrontate, alleggeriranno l’atmosfera. Sarai sorpreso da quanto può fare una conversazione sincera. In amore, il clima è dolce e accogliente: se sei in coppia, potresti sentire un rinnovato senso di appartenenza e voglia di costruire qualcosa di solido. Se invece sei solo, oggi potresti sentire in modo particolare il bisogno di radicarti, di trovare qualcuno con cui condividere sogni, non solo emozioni passeggere. Approfitta della domenica per rigenerarti anche nel corpo: una passeggiata nella natura o un momento di relax può aiutarti a rimettere a fuoco i tuoi obiettivi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sei in fermento, caro Gemelli. Questa domenica ti vede come un turbine di parole, idee, voglia di scoprire e confrontarti. Ti sentirai spinto a uscire, a conoscere volti nuovi, a vivere il mondo in maniera dinamica e stimolante. Tuttavia, attento a non disperdere la tua energia in mille direzioni diverse: la tua mente corre veloce, ma il corpo potrebbe non tenere il passo. In amore, la leggerezza sarà la chiave: evita drammi e complica-zioni inutili, e goditi il piacere della condivisione spontanea. Chi è in coppia troverà nuovi modi per dialogare, mentre i single potrebbero fare un incontro interessante proprio grazie al loro irresistibile senso dell’umorismo. Sul fronte pratico, meglio rimandare ogni decisione importante: le tue intuizioni sono vivaci, ma potrebbero servire ancora qualche giorno per maturare. Oggi conta più il viaggio che la meta.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le emozioni oggi bussano forte al tuo cuore, Cancro. È una domenica che potrebbe portarti a riflettere su vecchie ferite, questioni lasciate in sospeso o ricordi che affiorano all’improvviso. Potresti sentirti più sensibile del solito, ma non è un difetto: è la tua forza. Condividi ciò che provi con qualcuno di fiducia, non tenerti tutto dentro. Parlare, oggi, potrebbe liberarti. In amore, la sincerità è la chiave: se c’è qualcosa che ti turba, affrontalo con dolcezza ma senza nascondere il tuo sentire. Il partner sarà più ricettivo di quanto pensi. Se sei single, non cercare di forzare l’incontro: oggi è più un giorno di introspezione che di conquista. Lascia che siano le emozioni a guidarti, ma prenditi anche uno spazio per stare in silenzio e ascoltare. Il pomeriggio sarà più leggero, e in serata potresti sentire una nuova serenità nascere dentro di te.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

È la tua giornata, Leone. Domenica porta con sé un vento favorevole che ti spinge ad agire con sicurezza, a parlare con carisma, a risolvere ciò che era rimasto in sospeso con una lucidità che impressiona chi ti circonda. Ti sentirai energico, vitale, pronto a cogliere ogni occasione che si presenta. Le relazioni brillano sotto la tua luce: in amore sei magnetico, capace di affascinare anche con un semplice sguardo. Se sei in coppia, riuscirai a rinnovare l’intesa con entusiasmo. I single? Hanno tutte le carte in regola per fare un incontro travolgente. Sul piano pratico, questa è la giornata giusta per prendere decisioni importanti, soprattutto se riguardano la casa o un progetto personale. Non esitare a esporti, a dire ciò che desideri: oggi il mondo è pronto ad ascoltarti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il bisogno di silenzio e raccoglimento oggi è più forte che mai. Questa domenica ti invita a rallentare, a prenderti cura di te stesso in modo profondo, riflessivo. Non c’è nulla di sbagliato nel volersi isolare un po’: anzi, è il modo migliore per ritrovare un centro stabile da cui ripartire. Sei in un momento in cui l’introspezione ti può guidare a importanti scoperte su di te. In coppia, è il momento di lasciare da parte critiche e aspettative per aprirsi a un dialogo più empatico. I single, invece, potrebbero percepire con maggiore chiarezza ciò che davvero cercano in una relazione. Non sarà una giornata movimentata, ma ogni piccola intuizione potrà portare a grandi cambiamenti nei prossimi giorni. Segui il tuo ritmo, anche se diverso da quello degli altri.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa domenica ti regala una piacevole sensazione di equilibrio ritrovato. Dopo momenti di dubbio o di disarmonia, finalmente puoi respirare più a fondo e concederti un po’ di bellezza. Arte, musica, passeggiate in ambienti armoniosi: tutto ciò che è esteticamente piacevole oggi ti nutre e ti ricarica. In amore, l’atmosfera si fa dolce e distesa: il desiderio di condividere momenti teneri prevale su qualsiasi incomprensione recente. Se sei single, potresti avvertire un’apertura nuova, un desiderio di incontro più sereno e meno carico di aspettative. Anche nelle relazioni sociali ti distingui per grazia ed equilibrio: sai far valere le tue idee senza alzare la voce. La mente è lucida, pronta a ispirarti per piccoli progetti creativi. Goditi la pace che arriva.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Oggi potresti avvertire il bisogno di cambiare qualcosa nella tua routine. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza, portando una ventata d’aria fresca nella tua giornata. Le relazioni sono in primo piano, soprattutto quelle che ultimamente ti hanno fatto riflettere o soffrire. Un confronto sincero con una persona con cui hai avuto attriti in passato potrebbe rivelarsi liberatorio. In amore, desideri profondità e passione, ma anche rassicurazioni: non c’è niente di male nel chiedere conferme, purché non diventino richieste eccessive. I single avranno una marcia in più nel leggere tra le righe e capire chi vale davvero. Tieni a bada la tendenza a essere troppo esigente con gli altri. Il tuo magnetismo oggi è potente: usalo con consapevolezza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Domenica vivace e stimolante, perfetta per chi, come te, non sa stare fermo troppo a lungo. Oggi potresti trovare nuovi spunti per affrontare questioni che ti stanno a cuore, oppure ricevere una notizia che ti rimette in moto con entusiasmo. È una giornata che ti invita a guardare avanti, lasciandoti alle spalle dubbi e indecisioni. In amore, torna il sorriso: l’intesa con il partner si rafforza attraverso attività condivise o anche solo una chiacchierata leggera ma significativa. I single potrebbero trovare interesse in qualcuno conosciuto in modo casuale. Sul piano pratico, potresti avere un’intuizione brillante su come gestire meglio il denaro o pianificare un piccolo viaggio. Approfitta di questa energia costruttiva: la giornata ha molto da offrire, se la vivi con apertura e curiosità.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

È il momento di premere il tasto “pausa”, caro Capricorno. Hai lavorato sodo e spinto oltre i tuoi limiti nei giorni passati, ora il cielo ti suggerisce di rallentare e ascoltare i tuoi bisogni. È un giorno adatto alla cura personale, al riposo e alle relazioni affettive. In amore, il partner potrebbe chiederti più presenza o attenzioni: non trascurare questi segnali, anche se ti sembrano banali. Se sei single, è possibile che qualcuno stia aspettando un tuo gesto per avvicinarsi. Lascia spazio all’intuizione: non devi sempre controllare ogni passo. Una passeggiata, un buon libro o un momento di silenzio potranno essere rigeneranti. La mente ha bisogno di staccare per ritrovare lucidità. Non sentirti in colpa per voler fare meno: è un atto di saggezza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Domenica frizzante e piena di colpi di scena: potresti ricevere un messaggio che non ti aspetti, un invito che cambia il corso della giornata o un’idea improvvisa che ti mette in movimento. Le energie sono vivaci, e tu sei nella condizione perfetta per accogliere tutto ciò che è nuovo e stimolante. In amore, qualcuno potrebbe finalmente esporsi, oppure tu stesso sentirai il bisogno di dichiarare ciò che provi. Le relazioni sociali ti arricchiscono: ogni scambio può portare uno spunto interessante, anche se breve. È una giornata in cui la creatività vola alto: se hai un progetto in mente, inizia a metterlo su carta. Il futuro ti chiama, e oggi sei più pronto che mai ad ascoltarlo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

C’è un velo di confusione che oggi potrebbe rendere le tue emozioni più nebulose. Domenica non è il giorno giusto per prendere decisioni importanti, soprattutto in amore. Potresti sentirti vulnerabile, forse anche un po’ disorientato. Le emozioni ti attraversano, ma non sempre sono facili da decifrare. Piuttosto che forzare risposte, concediti un tempo di ascolto silenzioso. Anche nel rapporto con gli altri, è meglio osservare più che intervenire. Se sei in coppia, mantieni il dialogo aperto ma evita i confronti troppo accesi. I single farebbero bene a non idealizzare chi hanno di fronte. La seconda parte della giornata porta maggiore chiarezza e un senso di pace più nitido. A volte non serve fare, ma semplicemente essere.

L’oroscopo del giorno domenica 18 maggio 2025 è a cura di Astrid

