1 Febbraio 2025

Oroscopo del giorno, domenica 2 febbraio 2025. Alti e bassi per Cancro, sentimenti bene Vergine, male Bilancia

L’oroscopo del giorno, domenica 2 febbraio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa prima domenica di febbraio si apre con un’atmosfera luminosa e carica di buoni auspici per voi. La Luna nel vostro segno accenderà una spiccata sensibilità, che vi permetterà di captare i bisogni del partner in modo empatico. Le coppie vivranno momenti sereni, mentre i single potranno approfittare di occasioni intriganti. Sul lavoro, la vostra mente sarà un vulcano di idee. L’unico ostacolo potrebbe essere il livello di energia: dovrete fare uno sforzo per gestire la mole di compiti che vi attende. Con la giusta organizzazione, riuscirete però a portare tutto a termine.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

La presenza di Mercurio in quadratura potrebbe complicare alcuni aspetti della vostra vita professionale. È il momento di rivedere certe strategie e trovare metodi più efficienti per ottenere risultati migliori. Non scoraggiatevi, perché la situazione non sarà affatto irrecuperabile. In amore, Venere sarà il vostro alleato: una domenica ideale per coccolarvi e consolidare il vostro legame di coppia. Se siete single, non chiudete le porte a nuove conoscenze. Anche una semplice conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Questo cielo promette una fase di miglioramento in arrivo per voi. La Luna in sestile renderà la vostra domenica più leggera, con un’atmosfera distesa nel rapporto di coppia. Anche se Venere è ancora in posizione sfavorevole, riuscirete a essere più comprensivi e a superare piccole incomprensioni. In ambito lavorativo, mostrerete grande creatività e determinazione, ottenendo riscontri positivi. Le idee giuste non mancheranno, ma fate attenzione a non disperderle: una lista di priorità sarà la chiave del successo.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Questa domenica potrebbe essere caratterizzata da qualche alto e basso nella sfera sentimentale. I malintesi, se affrontati con pazienza, vi permetteranno di costruire un dialogo più sincero con il partner. Cercate di non alimentare ulteriori tensioni e concentratevi sugli aspetti positivi della relazione. Nel lavoro, invece, avrete modo di mettere in campo tutto il vostro talento e la vostra autonomia, gestendo i progetti in modo brillante. Non mancheranno soddisfazioni per chi sa mettersi in gioco con determinazione.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La vostra domenica si prospetta più serena sotto il profilo sentimentale. La Luna in trigono vi aiuterà a vivere momenti di armonia con la vostra dolce metà. Se siete single, avrete ottime opportunità per socializzare e fare nuove conoscenze. Dal punto di vista lavorativo, sarà una giornata intensa. Sarete impegnati in numerosi compiti e dovrete fare uno sforzo per mantenere alta la qualità del vostro operato. Con un pizzico di organizzazione in più, potrete chiudere la giornata soddisfatti dei risultati raggiunti.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La sfera sentimentale non vi darà grandi soddisfazioni in questa domenica. Tuttavia, sappiate che Venere è pronta a cambiare posizione a vostro favore: presto il clima tornerà più sereno. Cercate nel frattempo di non alimentare discussioni inutili. Sul fronte lavorativo, la creatività sarà un’arma preziosa. Tuttavia, le idee dovranno essere concrete e ben strutturate per distinguervi dalla concorrenza. Mettete in campo la vostra precisione naturale per ottenere risultati vincenti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa domenica non brillerà particolarmente sul fronte sentimentale. La Luna in opposizione vi renderà poco propensi al dialogo e potreste sentire il bisogno di cambiamenti nel rapporto. Cercate però di non prendere decisioni avventate senza il consenso del partner. Nel lavoro, Mercurio stimolerà la vostra creatività. Attenzione però a non sovraccaricarvi di impegni: pianificare sarà fondamentale per evitare errori.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Nel settore professionale potreste avvertire un lieve calo a causa della posizione di Mercurio. Nonostante questo, riuscirete comunque a mantenere un buon livello qualitativo nei vostri progetti, anche a costo di sacrificare un po’ del vostro tempo libero. In amore, Venere in trigono sarà un prezioso alleato: godetevi momenti romantici e pieni di dolcezza con la persona che amate. Per i single, potrebbe essere l’occasione per fare incontri interessanti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La giornata sarà piuttosto produttiva sotto il profilo lavorativo. Quando i vostri progetti inizieranno a concretizzarsi, vi sentirete spronati a dare il massimo per raggiungere i vostri obiettivi. In campo sentimentale, la Luna in trigono vi regalerà un po’ di serenità. Presto il cielo sarà ancora più favorevole, ma nel frattempo cercate di ritrovare il giusto equilibrio nella vostra relazione.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La sfera sentimentale sarà piuttosto instabile in questa domenica. La Luna in quadratura potrebbe far emergere tensioni nel rapporto, mentre l’influenza di Venere si farà sempre meno incisiva. Sarà importante mantenere la calma e affrontare ogni situazione con tatto. Sul lavoro, invece, sarete sicuri delle vostre idee e pronti a metterle in pratica con determinazione.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Questa domenica si presenta equilibrata e positiva. Che siate single o in coppia, la Luna vi aiuterà a instaurare rapporti armoniosi e costruttivi. In campo lavorativo, Mercurio promette buone intuizioni: se saprete gestirle nel modo giusto, potrete raggiungere traguardi importanti. Fidatevi del vostro istinto e non temete di osare.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Una dimostrazione d’affetto sarà particolarmente significativa per voi in questa giornata. Capirete che l’amore che donate agli altri non va mai sprecato. In campo lavorativo, la vostra produttività sarà elevata, ma sarà importante migliorare la qualità dei vostri progetti. Con un pizzico di impegno in più, potrete ottenere risultati eccellenti e soddisfacenti.

L’oroscopo del giorno domenica 2 febbraio 2025 è a cura di Astrid

