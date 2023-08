Home

Oroscopo del giorno, domenica 20 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

20 Agosto 2023

Oroscopo del giorno, domenica 20 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo del giorno, domenica 20 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

Fenomeni astrali – Oggi 20 agosto 2023 Luna (Vergine) Sestile Venere (Cancro): armonia, come sfruttare questo aspetto benefico.

Luna e Venere in armonia: come sfruttare questo aspetto benefico. Il sestile tra Luna e Venere è infatti uno dei più positivi per quanto riguarda l’amore, il matrimonio, la famiglia e la vita sociale…. continua a leggere, clicca qui

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

Con la Luna in Vergine, potresti essere più attento ai dettagli e desideroso di organizzare le tue attività. In amore, potresti essere più critico e cercare la perfezione nel tuo rapporto. Sul lavoro, la tua determinazione e l’impegno ti aiutano a superare le sfide. Fai attenzione alle decisioni finanziarie affrettate.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

La Luna in Vergine potrebbe portare una maggiore attenzione alla salute e al benessere. In amore, potresti sentirsi più premuroso e desideroso di prenderti cura del tuo partner. Nel lavoro, la tua dedizione ti aiuta a raggiungere obiettivi importanti. Mantieni una gestione oculata delle tue finanze.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

Con la Luna in Vergine, potresti sentire il desiderio di migliorare le tue abitudini quotidiane. In amore, potresti essere più pratico e attento alle esigenze del tuo partner. Sul lavoro, la tua flessibilità ti aiuta a gestire cambiamenti improvvisi. Valuta attentamente le scelte finanziarie.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

La Luna in Vergine potrebbe portare una maggiore attenzione alla tua vita familiare e domestica. In amore, potresti sentirsi più vicino al tuo partner e desideroso di condividere momenti intimi. Sul lavoro, la tua dedizione ti aiuta a ottenere risultati positivi. Presta attenzione alle spese superflue.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

Con la Luna in Vergine, potresti sentire il desiderio di organizzare le tue attività e migliorare l’efficienza. In amore, potresti essere più analitico e attento alle esigenze del tuo partner. Sul lavoro, la tua creatività e passione possono portare risultati straordinari. Tuttavia, fai attenzione alle decisioni finanziarie affrettate.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

Con la Luna in Vergine, la tua attenzione ai dettagli e la tua organizzazione sono amplificate. In amore, potresti sentirti più premuroso e desideroso di prenderti cura del tuo partner. Sul lavoro, la tua dedizione e la tua abilità di risolvere problemi sono apprezzate. Mantieni un controllo stretto sul bilancio finanziario per evitare sprechi.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

La Luna in Vergine potrebbe portare una maggiore consapevolezza delle tue esigenze quotidiane. In amore, potresti sentirsi più riflessivo e attento alle dinamiche della tua relazione. Sul lavoro, la tua capacità di lavorare in squadra è fondamentale per raggiungere obiettivi comuni. Presta attenzione alle spese e cerca di risparmiare.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

Con la Luna in Vergine, potresti sentire il desiderio di valutare e riflettere sulle tue priorità. In amore, potresti essere più riservato e desideroso di approfondire la tua connessione con il tuo partner. Sul lavoro, la tua intuizione ti aiuta a trovare soluzioni pratiche. Valuta attentamente le scelte finanziarie per evitare errori.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

La Luna in Vergine potrebbe portare una maggiore attenzione alla tua salute e al benessere. In amore, potresti sentirti più premuroso e desideroso di prenderti cura delle esigenze del tuo partner. Sul lavoro, la tua determinazione ti aiuta a superare ostacoli. Fai attenzione alle decisioni finanziarie affrettate.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

Con la Luna in Vergine, potresti sentire il desiderio di organizzare la tua vita e migliorare l’efficienza. In amore, potresti essere più pratico e desideroso di costruire una base solida per la tua relazione. Sul lavoro, la tua disciplina ti aiuta a raggiungere obiettivi importanti. Mantieni un controllo stretto sul bilancio finanziario.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

La Luna in Vergine potrebbe portare una maggiore consapevolezza delle tue emozioni e dei tuoi bisogni. In amore, potresti essere più analitico e attento ai dettagli della tua relazione. Sul lavoro, la tua mente aperta ti aiuta a trovare soluzioni innovative. Presta attenzione alle decisioni finanziarie affrettate.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

Con la Luna in Vergine, potresti sentirsi più attento alla tua salute emotiva e fisica. In amore, potresti essere più riflessivo e desideroso di costruire una connessione profonda con il tuo partner. Sul lavoro, la tua creatività e intuizione ti aiutano a risolvere problemi. Mantieni una gestione oculata delle tue finanze.

L’oroscopo è a cura di Astrid

