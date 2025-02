Oroscopo del giorno, domenica 23 febbraio 2025. Ariete stanco, Venere illumina i sentimenti del Leone, Acquario allegro e ottimista



L’oroscopo del giorno, domenica 23 febbraio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La domenica si apre con un senso di stanchezza che potrebbe condizionare le vostre attività. Anche se Giove vi sostiene, avrete bisogno di prendervi una pausa per ricaricare le energie. Non sempre è necessario correre dietro al successo: ogni tanto, fermarsi e godersi un po’ di tranquillità vi farà solo bene. In amore, la Luna potrebbe rendere le cose più complicate, portando piccoli fraintendimenti nella coppia. Anche se Venere vi è favorevole, esprimere i sentimenti potrebbe risultare più difficile del solito. Cercate di non forzare le cose, ma lasciate che le emozioni fluiscano in modo naturale.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Le stelle vi regalano una domenica serena e appagante, grazie alla Luna in trigono dal Capricorno. Avrete modo di vivere momenti dolci con la persona amata, rafforzando il vostro legame. Il romanticismo non mancherà e riuscirete a far sentire speciale il partner. Sul fronte lavorativo, Marte e Mercurio vi sostengono: sarà il momento giusto per fissare nuovi obiettivi e mettere in pratica le vostre idee con determinazione. Non abbiate paura di osare, i risultati potrebbero sorprendervi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

L’amore vi sorride, ma solo se saprete gestire al meglio le situazioni di tensione. Venere vi protegge, ma se nella coppia ci sono state incomprensioni, sarà necessario affrontarle con serenità e dialogo. Se siete single, non abbiate fretta di buttarvi in una nuova relazione: prendetevi il tempo per approfondire i legami in modo più autentico. Sul lavoro, la qualità sarà la chiave del successo. Non cercate scorciatoie: impegnatevi con costanza e raccoglierete presto i frutti del vostro lavoro.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Questa domenica potrebbe non essere all’altezza delle vostre aspettative, soprattutto in amore. La Luna e Venere in opposizione non aiutano a trovare la giusta sintonia con il partner. Per i single, le opportunità sembrano scarse e i sentimenti potrebbero risultare confusi. Meglio evitare decisioni affrettate. Sul lavoro, invece, avrete idee chiare su come procedere nei vostri progetti, ma attenzione a non essere troppo impulsivi: la pazienza sarà la vostra migliore alleata.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Le stelle vi regalano una giornata positiva, con Venere che illumina la vostra sfera sentimentale. Il rapporto con il partner sarà armonioso, ma dovrete anche dimostrare impegno per mantenerlo tale. Non date nulla per scontato. Nel lavoro potrebbero emergere alcune preoccupazioni legate alle scadenze o ai vostri obiettivi. Tuttavia, grazie alla vostra determinazione e al sostegno delle stelle, riuscirete a superare ogni ostacolo. Credete in voi stessi e tutto andrà per il meglio.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Luna in posizione favorevole vi aiuterà a vivere una domenica all’insegna della serenità. In amore, vi dimostrerete più disponibili e affettuosi, rafforzando il legame con il partner. Se siete single, una nuova conoscenza potrebbe rivelarsi interessante. Sul lavoro, invece, è meglio non prendere decisioni affrettate. Mercurio e Giove in posizione scomoda vi consigliano prudenza: aspettate il momento giusto per agire e valutate bene le opportunità che si presenteranno.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In amore, le stelle potrebbero creare qualche tensione. Cercate di non focalizzarvi troppo sui piccoli problemi della relazione e di godervi la giornata con leggerezza. Un po’ di relax vi aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio. Nel lavoro, invece, riuscirete a dimostrare il vostro valore e le vostre competenze. Sarà un’ottima occasione per far notare le vostre capacità e per ottenere riconoscimenti meritati.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La Luna vi sorride e vi regala una giornata perfetta per l’amore. Il rapporto con il partner sarà stabile e gratificante, e potrete vivere momenti di grande complicità. Se siete single, una nuova conoscenza potrebbe accendere il vostro interesse. Sul lavoro, i vostri progetti stanno prendendo forma e i progressi saranno evidenti. Continuate su questa strada con determinazione e sarete fieri dei vostri risultati.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Una domenica serena vi aspetta, soprattutto in amore. Venere in trigono vi aiuterà a godervi ogni momento con il partner o, se siete single, a valorizzare il vostro tempo con le persone a voi care. Nel lavoro, invece, meglio evitare di disperdere energie in progetti poco produttivi. Concedetevi una pausa per riflettere su ciò che conta davvero e su dove investire al meglio le vostre risorse.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La Luna nel vostro segno vi offre l’opportunità di chiarire sentimenti e relazioni. Nonostante Venere in quadratura, saprete trovare il modo di comprendere meglio le emozioni altrui e creare un legame più profondo. Sul lavoro, la determinazione vi porterà a ottenere risultati concreti. Il vostro impegno sarà ripagato, e ogni piccolo successo vi darà la carica per proseguire con ancora più motivazione.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’allegria e l’ottimismo vi accompagneranno in questa domenica, soprattutto in amore. Venere in sestile vi invita a fare un passo avanti nel vostro rapporto, rendendolo più solido e maturo. Se siete single, potreste fare un incontro interessante. Nel lavoro, invece, avrete l’energia giusta per affrontare ogni impegno con determinazione. Giove in trigono vi supporta, rendendo più fluido il raggiungimento dei vostri obiettivi.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il lavoro vi metterà alla prova, ma le stelle vi daranno il sostegno necessario per superare ogni ostacolo. Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte, aiutandovi a gestire al meglio le sfide quotidiane. In amore, la Luna in sestile vi permetterà di vivere momenti di dolcezza con la persona amata. Se siete single, la vostra sensibilità vi guiderà verso chi merita davvero la vostra attenzione. Approfittate di questa giornata per rafforzare i legami più importanti.

L’oroscopo del giorno domenica 23 febbraio 2025 è a cura di Astrid

